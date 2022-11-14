Вкрадені ікони, підтримка Путіна і ще 5 скандалів із Києво-Печерською лаврою

Навколо Києво-Печерської лаври розгорівся новий скандал - у мережі оприлюднили відео, де у святині виголошують молитви і славетні пісні на честь Росії .

Про найгучніші скандали останніх років навколо Києво-Печерської лаври читайте у матеріалі Styler.

Підтримка Путіна

У вересні 2022 року настоятель Києво-Печерської лаври в Україні владика Павло - у народі відомий під прізвиськом Паша "Мерседес", потрапив у гучний скандал. У мережу злили запис його бесіди з ченцем, де Павло вичитує підлеглого за публічну критику Путіна та збройної агресії РФ проти України. І тому вирішує заборонити ченцю відправляти богослужіння.

Запис зробили ще у березні. Найімовірніше, розмова відбулася саме з Павлом, на це вказують його голос, манера спілкування.

Агресію настоятеля викликав допис ченця у соцмережі: "Ті, хто підтримує путінську війну проти України, мають бути відлучені від причастя на кілька років".

Ігумен обзивав підлеглого, звинувачував у розпусті, крадіжці та відсутності совісті. Скаржився на ченця, що "негідно бандерівським шавкам оскверняти святу обитель". А також заявив, що деякі ченці зазнають впливу "бандерівської єресі".

Павло Лебідь з російським "козачим генералом" Сергієм Кришталем (Фото: Вікіпедія)

Перешкоджання журналістській діяльності

2021 року під час висвітлення пожежі у Києво-Печерській лаврі священнослужителі заважали працювати журналісту Магнолія-ТВ. Вони перешкоджали відеозйомці й намагались відібрати телефон.

Зокрема, намісник Павло наказав ударити репортера по голові, а один із священників напав на журналіста та забрав у нього телефон.

Священнослужителі заявили, що пожежа у Лаврі - це не надзвичайна подія і журналістів сюди ніхто не запрошував.

Тоді поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.

Ігнорування коронавірусу

Настоятель Павло вляпався у скандал і з коронавірусом у 2020 році. Він закликав вірян ходити до храму і не боятись зараження. У результаті серед парафіян поширився вірус. Тоді лавру закрили на карантин і змусили проводити богослужіння онлайн.

Заперечення анексії Криму

2018 року славнозвісний Павло заявив, що Крим ніколи не був українським. Також наголосив, що в Україні немає Московського патріархату, а є "Руська православна церква".

На думку Павла приєднання Криму до України у 1954 році було "незаконним". Також священнослужитель не зміг відповісти, з ким воює Україна на Сході, оскільки "він не був на війні".

Ці гучні висловлювання Павла відбулися під час акції під лаврою, яку влаштували представники націоналістичної організації "С14".

Тоді протестувальники заявляли, у храмі розташовано штаб сепаратистів і феесбешників, а священнослужителі МП відмовляються відспівувати бійців АТО і хрещених не в церкві МП.

"Православні" кидаються, б'ються і неадекватно поводяться. Кажуть, що Нацгвардія на Донбасі вбиває дітей", - зазначили у "С14".

Попередньо акцію спровокував скандал із священником МП у Запоріжжі, який відмовився відспівувати дитину, хрещену у Київському патріархаті.

Зниклі дорогоцінні ікони

2018 року у Києво-Печерській Лаврі зникли цінні ікони. Пропажу виявили співробітники Мінкульту, коли проводили інвентаризацію. Під час перевірки комісія не дорахувалась 10 цінних предметів.

Історія із зникненням почалася ще в минулому столітті. Із 1988 по 2000 рік Києво-Печерський історико-культурний заповідник передав лаврі 829 предметів. Як виявили подальші перевірки, 10 цінних предметів зникли. Коли саме - досі невідомо. Усі інформацію щодо зникнення передали правоохоронцям.

Продаж підпільного вина

Також не малого розголосу набув скандал 2017 року. Тоді у лаврі продавали вино по 3,5 тисячі гривень за пляшку. Як виявилось, цей алкоголь святиня отримала як благодійну допомогу.

Про це клопотав сам Павло - звертався до виноробів у Тоскані, щоб ті поділились благом. Про те, що алкоголь продаватимуть - не йшлося.

Хамська поведінка й священницькі привілеї

2015 року намісник Павло оскандалився, коли патрульна поліція зупинила Mercedes-Benz S класу, в якому він їхав. Тоді авто порушило правила дорожнього руху.

Митрополит поводився із правоохоронцями по-хамськи й "не дозволив" їм виписати штраф, заявивши "Ви сьогодні в церкві були? Подумайте про душу".