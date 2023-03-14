УПЦ МП захопили "шамани" та звинувачують українців у богохульстві: деталі (фото)

Митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло (Лебідь), більш відомий як Паша "Мерседес" заявив, що через діяння української церкви на Трапезному храмі Києво-Печерської лаври почорніли хрести. Хоча насправді церковна атрибутика такий вигляд має давно.

Про це повідомив Митрополит Білоцерківський Євстратій на своїй сторінці у Facebook .

Що насправді сталося з хрестами

Архієрей УПЦ МП Паша "Мерседес" нещодавно заявив, що на Трапезному храмі Києво-Печерської лаври потемніли хрести. Архієрей звинувачує в цьому діячів ПЦУ та їхніми богослужіннями.

"Сьогодні навіть на Трапезному храмі потемніли хрести після "богослужінь" таких "великих" горе-українців", - висловився він.

Цю новину почали масово поширювати прихильники Московського патріархату в Україні, додаючи, що на розп'ятті, яке встановлене на території Нижньої лаври, з'явилися краплі рідини, схожої на миро. Це спеціальна освячена ароматична олія, яку використовують для помазання тіла людини.

Цікаво, що медіа, де це поширили, змінюють дату, коли сталася "резонансна подія".

Скриншот: facebook.com/yevstr

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Митрополит Білоцерківський Євстратій заперечив усі фантазування Паші "Мерседеса" та пояснює, яка ситуація насправді.

За його словами, на фото за 7 січня, видно, що хрести на трапезному храмі мали той самий вигляд, що і в березні. Він каже, що подібних знімків можна знайти багато ще з тих часів, коли там перебували представники Московського патріархату.

"Отже, якщо й трактувати це як знак, то швидше як знак щодо служіння в Лаврі Павла та його однодумців. Яке сповнене брехнею та шаманізмом замість правди та православ'я", - пише Євстратій Зоря.

Хрести на Трапезному храмі почорніли задовго до заяв УПЦ МП (фото: pomisna.info)

Трапезний храм Києво-Печерської лаври у 2015 році (фото: uk.wikipedia.org)