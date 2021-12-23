Ушел из жизни звезда "Мастера и Маргариты" и "Улиц разбитых фонарей"

Стоит отметить, что до самой смерти Лобанов заведовал кафедрой театрального искусства университета Санкт-Петербурга. При этом ходили слухи, что у него обнаружили рак и в декабре его состояние резко ухудшилось.

Вадим Лобанов родился в Воронеже 16 ноября 1940 года. В 20 лет он начал выступать в "Русском драматическом театре Эстонской ССР". Потом он переехал жить в Москву, где поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина.

Вадим Лобанов (скриншот с видео)

Первой его кинократиной стала "Переступить черту" (1985). При этом данный фильм принес ему известность. Он также снимался в таких фильмах как "Господин оформитель" (1988), "Сталинград" (1989), "Бедный, бедный Павел" (2003) и многих других.

Лобанова также можно увидеть в таких сериалах как "Мастер и Маргарита", "Улица разбитых фонарей", "Мажор 3", "Гоголь", "Последний министр" и др.

Всего за свою жизнь он снялся в около 70 фильмах и сыграл примерно 140 ролей в театре. Также Вадим Лобанов озвучил многие документальные, научно-популярные и художественные фильмы.