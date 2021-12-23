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Пішов з життя зірка "Майстра і Маргарити" і "Вулиць розбитих ліхтарів"

Автор: Роман Мирончук

Вадим Лобанов помер у Санкт-Петербурзі у віці 81 року. Причиною смерті відомого актора стала тривала хвороба, від якої він страждав в останні роки життя.

Про це повідомляє телеканал "Санкт-Петербург".

Варто зазначити, що до самої смерті Лобанов завідував кафедрою театрального мистецтва університету Санкт-Петербурга. При цьому ходили чутки, що у нього виявили рак і в грудні його стан різко погіршився.

Вадим Лобанов народився у Воронежі 16 листопада 1940 року. У 20 років він почав виступати в "Російському драматичному театрі Естонської РСР". Потім він переїхав жити до Москви, де вступив до Вищого театрального училища імені Щепкіна.

Вадим Лобанов (скріншот з відео)

Першою його кінократиною стала "Переступити межу" (1985). При цьому даний фільм приніс йому популярність. Він також знімався в таких фільмах як "Пан оформлювач "(1988), "Сталінград" (1989), "Бідний, бідний Павло" (2003) і багатьох інших.

Лобанова також можна побачити в таких серіалах як "Майстер і Маргарита","Вулиця розбитих ліхтарів", "Мажор 3", "Гоголь", "Останній міністр" та ін.

Всього за своє життя він знявся в близько 70 фільмах і зіграв приблизно 140 ролей в театрі. Також Вадим Лобанов озвучив багато документальних, науково-популярних і художніх фільмів.

Нагадаємо, помер знаменитий радянський режисер Сергій Соловйов, який зняв "Ассу" і "Анну Кареніну".

Раніше пішов з життя відомий кінопродюсер і засновник "Кінотавра" Марк Рудінштейн.

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