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Ушел из жизни знаменитый футболист: все подробности

STYLERЖизнь    29.03.2020 - 18:52
Ушел из жизни знаменитый футболист: все подробности
Хосе Луис Капон умер в возрасте 72 лет (фото: pixabay.com)

Скончался легендарный футболит Хосе Луис Капон

Хосе Луис Капон скончался в возрасте 72 лет в своем доме. О смерти бывшего защитника испанского "Атлетико" сообщила его экс-команда. Он играл за мадридский клуб с 1970 по 1980 годы, и выиграл Испанскую лигу в 1973 и 1977 годах, Кубок Испании в 1976 году и Межконтинентальный кубок в 1974 году.

Капон начал свою карьеру, играя в качестве правого защитника. Он также занимал другие позиции, такие как центральный или полузащитник. За сборную Испании Капон играл 13 раз. При этом цвета мадридского "Атлетико" он защищал 269 раз.

Ушел из жизни знаменитый футболист: все подробности

Хосе Луис Капон (фото: instagram.com/atleticodemadrid)

"С уходом Капона спортивная семья теряет еще один символ, который сделал все для этого клуба на поле и за его пределами. Президент клуба, генеральный директор и наш совет выражают искренние соболезнования всей семье и друзьям футболиста", - говорится в заявлении футбольного клуба.

Стоит отметить, что свой прощальный матч в футболке "Атлетико" Капон провел 25 ноября 1980 года на стадионе "Висенте Кальдерон" в товарищеской встрече со сборной Советского Союза. Он вышел на поле всего на минуту и был заменен под овации трибун.

Напомним, что в Москве скончался известный российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов. Писателю было 77 лет. Известно, что он перенес сразу 2 операции, одна из которых дала осложнение на горло.

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