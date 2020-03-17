Умер российский писатель и политик Эдуард Лимонов

Умер Эдуард Лимонов (Фото: facebook.com/eduard limonov)

Эдуард Лимонов скончался в Москве

В Москве скончался знаменитый российский писатель, публицист, политический деятель Эдуард Лимонов. Как сообщили его представители в комментарии для СМИ, в последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу 2 операции, одна из них дала осложнение на горло. Писателю было 77 лет.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился в 22 февраля 1943 года в городе Дзержинск. В юности работал разнорабочим, шил джинсы. Вырос в Харькове. В 1967 году уехал в Москву, где занялся журналистикой, писал стихи и прозу. Был в немилости у советской власти и в 1974 году эмигрировал в США.

За границей занимался журналистикой, а также политикой. Принимал участие во многих акциях протеста, постоянно находился под наблюдение спецслужб. В 1974 году приковал себя наручниками к зданию New York Times, требуя напечатать его статью. В 1980 году переехал во Францию, в 1987 году получил гражданство Франции.

В 1991 году Эдуард Лимонов вернулся в Россию, где начал свою политическую деятельность. В 1993 году основал Национал-большевистскую партию, с которой пошел на выборы. Публиковал свои статьи, за что привлекался к уголовной ответственности.

Участвовал в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, в молдавско-приднестровском конфликте на стороне Приднестровья. Обвинялся в организации вооруженного вторжения в Казахстан.

В 2001 году был обвинен в незаконном хранении оружия и осужден на 4 года. Вышел досрочно в июне 2003 года. Вел активную оппозиционную деятельность, был лидером коалиции "Другая Россия".

Однако в 2010 году рассорился с российскими оппозиционерами и негативно высказывался о событиях в Украине и Евромайдане в 2013 году. Поддержал аннексию Крыма.

Выпустил сборники стихов, публицистики и эссе. Публиковался во многих изданиях. По его рассказам были сняты документальные фильмы, экранизации и поставлены театральные постановки.

Как сообщают российские СМИ, Эдуарда Лимонова экстренно госпитализировали 15 марта в одну из клиник Москвы. У него началось кровотечение, и он уже несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Двое суток врачи боролись за его жизнь, но им так и не удалось нормализовать его состояние. Было проведено две операции, но организм не выдержал такой нагрузки.

Эдуард Лимонов шесть раз связывал себя узами брака. Детей ему родила только шестая жена – Екатерина Волкова. В 2006 году она подарила ему сына Богдана, в 2008 – дочь Александру. Через 10 лет этот брак распался.

Ранее мы сообщали, что умер актер Кирк Дуглас.