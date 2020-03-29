ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пішов з життя знаменитий футболіст: усі подробиці

STYLERЖиття    29.03.2020 - 18:52
Пішов з життя знаменитий футболіст: усі подробиці
Хосе Луїс Капон помер у віці 72 років (фото: pixabay.com)

Помер легендарний футболіст Хосе Луїс Капон

Хосе Луїс Капон помер у віці 72 років у своєму будинку. Про смерть колишнього захисника іспанського "Атлетіко" повідомила його екс-команда. Він грав за мадридський клуб з 1970 по 1980 роки, і виграв Іспанську лігу в 1973 і 1977 роках, Кубок Іспанії в 1976 році і Міжконтинентальний кубок в 1974 році.

Капон почав свою кар'єру, граючи в якості правого захисника. Він також займав інші позиції, такі як центральний або півзахисник. За збірну Іспанії Капон грав 13 разів. При цьому кольори мадридського "Атлетіко" він захищав 269 разів.

Пішов з життя знаменитий футболіст: усі подробиці

Хосе Луїс Капон (фото: instagram.com/atleticodemadrid)

"З відходом Капону спортивна сім'я втрачає ще один символ, який зробив все для цього клубу на полі і за його межами. Президент клубу, генеральний директор і наш рада висловлюють щирі співчуття всій родині і друзям футболіста", - йдеться в заяві футбольного клубу.

Варто зазначити, що свій прощальний матч у футболці "Атлетіко" Капон провів 25 листопада 1980 року на стадіоні "Вісенте Кальдерон" в товариській зустрічі зі збірною Радянського Союзу. Він вийшов на поле лише на хвилину і був замінений під овації трибун.

Нагадаємо, що у Москві помер відомий російський письменник, публіцист і політичний діяч Едуард Лімонов. Письменнику було 77 років. Відомо, що він переніс одразу 2 операції, одна з яких дала ускладнення на горло.

У Франції від коронавірусу помер екс-міністр промисловості Від коронавірусу помер екс-заступник глави Київської ОДА Міщенко
Новини України преступленияфутболист
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся