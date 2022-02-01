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Ушел из жизни известный украинский скульптор "дома с химерами" Николай Головань

Автор: Роман Мирончук

Николай Головань умер сегодня, 1 февраля, в Луцке. Известный украинский скульптор превратил свой частный дом и двор в одну из главных архитектурных достопримечательностей города.

О смерти Голованя сообщила пресс-служба горсовета Луцка.

"С грустью хочу сообщить, что сегодня ночью не стало Николая Голованя. Абсолютно незаурядная и знаковая личность, почетный гражданин нашего города. Рад, что мы успели реализовать аллею скульптур в центральном парке", - отметил мэр города Игорь Полищук.

По словам главы города, в честь Николая Голованя обустроят сквер на улице Драгоманова, где сейчас находится много работ скульптора.

Николай Головань (фото: facebook.com/tetyana.homych)

Стоит отметить, что Головань является почетным гражданином Луцка. Одна из его самых известных работ - это луцкий "дом с химерами", в котором он жил.

Дом Николая Голованя (фото: facebook.com/tetyana.homych)

По данным местных СМИ, в последнее время Головань чувствовал себя не хорошо. У него были серьезные проблемы с сердцем, поэтому несколько недель он находился в областной больнице. В конце концов его сердце не выдержало и остановилось.

Сюжет о Николае Головане (видео: YouTube)

Напомним, трагически погиб бывший муж украинской певицы Марии Бурмаки и отец ее ребенка Дмитрий Небесийчук. Мужчина умер во время пожара в собственном доме.

Ранее ушел из жизни звезда "Узника замка Иф" и "Трудно быть богом" Арнис Лицитис.

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