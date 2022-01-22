Умер звезда "Узника замка Иф" и "Трудно быть богом" Арнис Лицитис: "он сейчас на другой сцене" (фото)
Знаменитый актер Арнис Лицитис умер в Риге 21 января - звезда фильмов "Трудно быть богом", "Узник замка Иф", "Долгая дорога в дюнах", сериала "Ранетки" буквально две недели назад отметил свой 76-й день рождения.
Скорбной новостью поделился друг латвийского актера, спортивный фотограф Зигизмундс Залмани в своем Facebook.
Что именно стало причиной смерти, в настоящее время не уточняется.
"От нас ушел прекрасный актер, хороший и приятный человек, и наконец мой друг, Арнис Лицитис. Мне трудно здесь что-то сказать… Он сейчас на другой сцене, он встретится с другими киноактерами, и будет играть роли в другом месте... Арни, на небесах все лучше, чем было здесь. Всех благ, "Аль Капоне"", - написал он.
Арнис Лицитис (фото: facebook.com/zigismunds.zalmanis)
Арнис Лицитис сыграл множество ярких ролей в кино, а последний раз в большом метре снимался в 2017 году.
Лицитис родился 8 января 1946 года, вырос в семье актеров Альфреда Видениекса и Хельги Лиците. Образование получил в рижской средней школе №1 и по совместительству на театральном факультете Государственной консерватории. Он играл как театральный актер в Драматическом театре (ныне Национальный театр) и в Валмиерском театре, в молодежном театре Адольфа Шапиро и много лет был актером Рижского русского драматического театра Михаила Чехова.
Арнис Лицитис (фото: rustars.tv)
Сделал прекрасную карьеру киноактера как на Рижской киностудии, так и в различных проектах в России, Молдове, Украине, Белоруссии и Литве.
Многие зрители помнят Арниса Лицитиса по ролям в таких советских фильмах, как "Долгая дорога в дюнах", "Узник замка Иф", "Трудно быть богом", "Мираж", "Малиновое вино", российском фильме "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Страшное лето" и других.
Арнис Лицитис в роли королевского прокурора Вильфора в фильме "Узник замка Иф" (фото: скриншот)
Арнис Лицитис в роли Дона Рипата в фильме "Трудно быть богом" (фото: скриншот)
Арнис Лицитис снялся в более 200 картинах (фото: delfi.lv)
Как отмечает агентство Delfi, Лицитис также выпустил два сольных альбома - "Долой печаль!" и "Я верю в…".
Арнис Лицитис был женат на актрисе, специалисте по связям с общественностью Инге Айзбалт.
Арнис Лицитис (фото: facebook.com/zigismunds.zalmanis)
Ранее сообщалось, что 19 января погиб 37-летний актер Гаспар Ульель, который считался одним из самых красивых французов.
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