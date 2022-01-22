Умер звезда "Узника замка Иф" и "Трудно быть богом" Арнис Лицитис: "он сейчас на другой сцене" (фото)

Знаменитый актер Арнис Лицитис умер в Риге 21 января - звезда фильмов "Трудно быть богом", "Узник замка Иф", "Долгая дорога в дюнах", сериала "Ранетки" буквально две недели назад отметил свой 76-й день рождения.

Что именно стало причиной смерти, в настоящее время не уточняется.

"От нас ушел прекрасный актер, хороший и приятный человек, и наконец мой друг, Арнис Лицитис. Мне трудно здесь что-то сказать… Он сейчас на другой сцене, он встретится с другими киноактерами, и будет играть роли в другом месте... Арни, на небесах все лучше, чем было здесь. Всех благ, "Аль Капоне"", - написал он.

Арнис Лицитис (фото: facebook.com/zigismunds.zalmanis)

Арнис Лицитис сыграл множество ярких ролей в кино, а последний раз в большом метре снимался в 2017 году.

Лицитис родился 8 января 1946 года, вырос в семье актеров Альфреда Видениекса и Хельги Лиците. Образование получил в рижской средней школе №1 и по совместительству на театральном факультете Государственной консерватории. Он играл как театральный актер в Драматическом театре (ныне Национальный театр) и в Валмиерском театре, в молодежном театре Адольфа Шапиро и много лет был актером Рижского русского драматического театра Михаила Чехова.

Арнис Лицитис (фото: rustars.tv)

Сделал прекрасную карьеру киноактера как на Рижской киностудии, так и в различных проектах в России, Молдове, Украине, Белоруссии и Литве.

Многие зрители помнят Арниса Лицитиса по ролям в таких советских фильмах, как "Долгая дорога в дюнах", "Узник замка Иф", "Трудно быть богом", "Мираж", "Малиновое вино", российском фильме "Мушкетеры двадцать лет спустя", "Страшное лето" и других.

Арнис Лицитис в роли королевского прокурора Вильфора в фильме "Узник замка Иф" (фото: скриншот)

Арнис Лицитис в роли Дона Рипата в фильме "Трудно быть богом" (фото: скриншот)

Арнис Лицитис снялся в более 200 картинах (фото: delfi.lv)

Как отмечает агентство Delfi, Лицитис также выпустил два сольных альбома - "Долой печаль!" и "Я верю в…".

Арнис Лицитис был женат на актрисе, специалисте по связям с общественностью Инге Айзбалт.

Арнис Лицитис (фото: facebook.com/zigismunds.zalmanis)