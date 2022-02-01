Пішов з життя відомий український скульптор "будинку з химерами" Микола Головань

Микола Головань помер сьогодні, 1 лютого, у Луцьку. Відомий український скульптор перетворив свій приватний будинок і двір в одну з головних архітектурних пам'яток міста.
Про смерть Голованя повідомляє прес-служба міськради Луцька.
"З сумом хочу повідомити, що сьогодні вночі не стало Миколи Голованя. Абсолютно непересічна і знакова особистість, почесний громадянин нашого міста. Радий, що ми встигли реалізувати алею скульптур у Центральному парку", - зазначив мер міста Ігор Поліщук.
За словами очільника міста, на честь Миколи Голованя облаштують сквер на вулиці Драгоманова, де зараз знаходиться багато робіт скульптора.
Микола Головань (фото: facebook.com/tetyana.homych)
Варто зазначити, що Головань є почесним громадянином Луцька. Одна з його найвідоміших робіт - це луцький "будинок з химерами", в якому він жив.
Будинок Миколи Голованя (фото: facebook.com/tetyana.homych)
За даними місцевих ЗМІ, останнім часом Головань почувався не добре. У нього були серйозні проблеми з серцем, тому кілька тижнів він перебував в обласній лікарні. Зрештою його серце не витримало і зупинилося.
Сюжет про Миколу Голованя (відео: YouTube)
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