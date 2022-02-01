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Пішов з життя відомий український скульптор "будинку з химерами" Микола Головань

Автор: Роман Мирончук

Микола Головань помер сьогодні, 1 лютого, у Луцьку. Відомий український скульптор перетворив свій приватний будинок і двір в одну з головних архітектурних пам'яток міста.

Про смерть Голованя повідомляє прес-служба міськради Луцька.

"З сумом хочу повідомити, що сьогодні вночі не стало Миколи Голованя. Абсолютно непересічна і знакова особистість, почесний громадянин нашого міста. Радий, що ми встигли реалізувати алею скульптур у Центральному парку", - зазначив мер міста Ігор Поліщук.

За словами очільника міста, на честь Миколи Голованя облаштують сквер на вулиці Драгоманова, де зараз знаходиться багато робіт скульптора.

Микола Головань (фото: facebook.com/tetyana.homych)

Варто зазначити, що Головань є почесним громадянином Луцька. Одна з його найвідоміших робіт - це луцький "будинок з химерами", в якому він жив.

Будинок Миколи Голованя (фото: facebook.com/tetyana.homych)

За даними місцевих ЗМІ, останнім часом Головань почувався не добре. У нього були серйозні проблеми з серцем, тому кілька тижнів він перебував в обласній лікарні. Зрештою його серце не витримало і зупинилося.

Сюжет про Миколу Голованя (відео: YouTube)

Нагадаємо, трагічно загинув колишній чоловік української співачки Марії Бурмаки і батько її дитини Дмитро Небесійчук. Чоловік помер під час пожежі у власному будинку.

Раніше пішов з життя зірка "В'язня замку Іф" і "Важко бути богом" Арніс Ліцітіс.

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Луцькпреступления