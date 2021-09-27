UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ушел из жизни бывший футболист "Шахтера" и "Динамо": ему было 55 лет

Автор: Роман Мирончук

Сергей Герасимец умер на 56-м году жизни. Он был полузащитником донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". О причинах смерти бывшего футболиста ничего неизвестно.

О смерти Герасимец сообщает официальный сайт "горняков".

Сергей родился в Киеве в 1965 году. Свою профессиональную карьеру начал в киевском "Динамо", но за первую команду так и не сыграл, поскольку два года провел в дубле.

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/Сергей Герасимец)

Позже он был игроком донецкого "Шахтера", в составе которого сыграл 57 матчей и забил 4 мяча. Он также успел поиграть в Беларуси, Израиле, России и Литве.

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/fcshakhtar)

"Футбол для него был делом всей жизни. Последние 20 лет он посвятил тренерской работе", - говорится в сообщении "Шахтера".

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/Сергей Герасимец)

Последний год Сергей был тренером "Яруда" из Санкт-Петербурга. Также он был наставником ряда российских, армянских и казахских футбольных клубов.

Напомним, ушел из жизни молодой украинский футболист Денис Барвинко. Он играл в составе харьковского "Металлиста" и был серебряным призером Чемпионата Украины сезона 2012/2013 гг. Спортсмену было всего 27 лет.

Мы также писали о том, что под Тернополем во время игры внезапно умер футболист Андрей Герасимчук. Ему было 29 лет. При этом уже 10 лет он играл в футбол и до этого на здоровье никогда не жаловался.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол