Пішов з життя колишній футболіст "Шахтаря" і "Динамо": йому було 55 років

Сергій народився в Києві в 1965 році. Свою професійну кар'єру розпочав у київському "Динамо", але за першу команду так і не зіграв, оскільки два роки провів у дублі.

Сергій Герасимець (фото: facebook.com/Сергей Герасимець)

Пізніше він був гравцем донецького" Шахтаря", у складі якого зіграв 57 матчів і забив 4 м'ячі. Він також встиг пограти в Білорусі, Ізраїлі, Росії та Литві.

Сергій Герасимець (фото: facebook.com/fcshakhtar)

"Футбол для нього був справою всього життя. Останні 20 років він присвятив тренерській роботі", - йдеться в повідомленні "Шахтаря".

Сергій Герасимець (фото: facebook.com/Сергей Герасимець)

Останній рік Сергій був тренером "Яруда" з Санкт-Петербурга. Також він був наставником ряду російських, вірменських і казахських футбольних клубів.