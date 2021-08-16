Потерял сознание и упал: под Тернополем во время игры внезапно умер футболист

В воскресенье, 15 августа, в городе Лановцы Тернопольской области во время игры внезапно умер 29-летний футболист Андрей Герасимчук.

Об этом рассказал начальник отдела инфраструктуры, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Лановецкого городского совета Сергей Ходанович в Facebook .

Представитель футбольного клуба "Обрий-Лановцы" Андрей Засядко рассказал, что Герасимчук уже 10 лет играет в футбол и до этого на здоровье жалоб от него не было, сообщает ZAXID.NET.

Андрей Герасимчук (фото: zaxid.net)

Герасимчук играл на позиции защитника. Ему стало плохо после первого тайма. Когда был перерыв, он сказал, что на поле уже не выйдет, поскольку нехорошо себя чувствует.

Мужчина решил отдохнуть. Когда начался второй тайм, он вышел на улицу, потерял сознание, и упал на траву.

Игроки остановили матч и вызвали скорую помощь. Медики полтора часа пытались его реанимировать на поле, поскольку не могли его забрать в больницу пока он не подаст признаки жизни.

Известно, что Герасимчук недавно женился. Точную причину его смерти установит экспертиза.