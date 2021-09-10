Умер молодой футболист, призер Чемпионата Украины: было только 27 лет

Умер молодой украинский футболист Денис Барвинко, который в составе харьковского "Металлиста" стал серебряным призером Чемпионата Украины сезона 2012/2013 гг. Спортсмен 10 сентября ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Об этом передали на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области.

Денис Анатольевич в последние годы работал главным тренером аматорской ФК "Энергия" (Приднепровск).

Барвинко ранее, с 2011 по 2014 годы, выступал за "Металлист" в качестве защитника. В составе этой харьковской команды сыграл 7 матчей.

Денис Барвинко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)

Также талантливый спортсмен выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

Завершил карьеру игрока из-за полученных травм, но со спортом не завязал - после этого был уже тренером.

Причина смерти воспитанника запорожского "Металлурга" и "Металлиста" Барвинко пока остается неизвестной.

Денис Барвинко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)