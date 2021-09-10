Умер молодой футболист, призер Чемпионата Украины: было только 27 лет
Умер молодой украинский футболист Денис Барвинко, который в составе харьковского "Металлиста" стал серебряным призером Чемпионата Украины сезона 2012/2013 гг. Спортсмен 10 сентября ушел из жизни в возрасте 27 лет.
Об этом передали на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области.
Денис Анатольевич в последние годы работал главным тренером аматорской ФК "Энергия" (Приднепровск).
Барвинко ранее, с 2011 по 2014 годы, выступал за "Металлист" в качестве защитника. В составе этой харьковской команды сыграл 7 матчей.
Денис Барвинко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)
Также талантливый спортсмен выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.
Завершил карьеру игрока из-за полученных травм, но со спортом не завязал - после этого был уже тренером.
Причина смерти воспитанника запорожского "Металлурга" и "Металлиста" Барвинко пока остается неизвестной.
Денис Барвинко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)
Ранее сообщалось, что 15 августа под Тернополем во время игры внезапно умер футболист - 29-летний Андрей Герасимчук.
Также мы писали о том, что перед этим умер знаменитый украинский футболист и тренер Владимир Дикий.