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Умер молодой футболист, призер Чемпионата Украины: было только 27 лет

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Пятница 10 сентября 2021 16:09
Умер молодой футболист, призер Чемпионата Украины: было только 27 лет Фото: умер бывший защитник "Металлиста" Денис Барвинко (footboom.net)
Автор: Владимир Костырин

Умер молодой украинский футболист Денис Барвинко, который в составе харьковского "Металлиста" стал серебряным призером Чемпионата Украины сезона 2012/2013 гг. Спортсмен 10 сентября ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Об этом передали на сайте Ассоциации футбола Днепропетровской области.

Денис Анатольевич в последние годы работал главным тренером аматорской ФК "Энергия" (Приднепровск).

Барвинко ранее, с 2011 по 2014 годы, выступал за "Металлист" в качестве защитника. В составе этой харьковской команды сыграл 7 матчей.

Умер молодой футболист, призер Чемпионата Украины: было только 27 лет

Денис Барвинко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)

Также талантливый спортсмен выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

Завершил карьеру игрока из-за полученных травм, но со спортом не завязал - после этого был уже тренером.

Причина смерти воспитанника запорожского "Металлурга" и "Металлиста" Барвинко пока остается неизвестной.

Умер молодой футболист, призер Чемпионата Украины: было только 27 летУмер молодой футболист, призер Чемпионата Украины: было только 27 летУмер молодой футболист, призер Чемпионата Украины: было только 27 лет

Денис Барвинко (фото: instagram.com/RETROFOOTBALL.KHARKIV)

Ранее сообщалось, что 15 августа под Тернополем во время игры внезапно умер футболист - 29-летний Андрей Герасимчук.

Также мы писали о том, что перед этим умер знаменитый украинский футболист и тренер Владимир Дикий.

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