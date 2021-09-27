Ушел из жизни бывший футболист "Шахтера" и "Динамо": ему было 55 лет

Сергей Герасимец умер на 56-м году жизни. Он был полузащитником донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". О причинах смерти бывшего футболиста ничего неизвестно.

Сергей родился в Киеве в 1965 году. Свою профессиональную карьеру начал в киевском "Динамо", но за первую команду так и не сыграл, поскольку два года провел в дубле.

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/Сергей Герасимец)

Позже он был игроком донецкого "Шахтера", в составе которого сыграл 57 матчей и забил 4 мяча. Он также успел поиграть в Беларуси, Израиле, России и Литве.

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/fcshakhtar)

"Футбол для него был делом всей жизни. Последние 20 лет он посвятил тренерской работе", - говорится в сообщении "Шахтера".

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/Сергей Герасимец)

Последний год Сергей был тренером "Яруда" из Санкт-Петербурга. Также он был наставником ряда российских, армянских и казахских футбольных клубов.