Ушел из жизни бывший футболист "Шахтера" и "Динамо": ему было 55 лет
Сергей Герасимец умер на 56-м году жизни. Он был полузащитником донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". О причинах смерти бывшего футболиста ничего неизвестно.
О смерти Герасимец сообщает официальный сайт "горняков".
Сергей родился в Киеве в 1965 году. Свою профессиональную карьеру начал в киевском "Динамо", но за первую команду так и не сыграл, поскольку два года провел в дубле.
Сергей Герасимец (фото: facebook.com/Сергей Герасимец)
Позже он был игроком донецкого "Шахтера", в составе которого сыграл 57 матчей и забил 4 мяча. Он также успел поиграть в Беларуси, Израиле, России и Литве.
Сергей Герасимец (фото: facebook.com/fcshakhtar)
"Футбол для него был делом всей жизни. Последние 20 лет он посвятил тренерской работе", - говорится в сообщении "Шахтера".
Сергей Герасимец (фото: facebook.com/Сергей Герасимец)
Последний год Сергей был тренером "Яруда" из Санкт-Петербурга. Также он был наставником ряда российских, армянских и казахских футбольных клубов.
Напомним, ушел из жизни молодой украинский футболист Денис Барвинко. Он играл в составе харьковского "Металлиста" и был серебряным призером Чемпионата Украины сезона 2012/2013 гг. Спортсмену было всего 27 лет.
Мы также писали о том, что под Тернополем во время игры внезапно умер футболист Андрей Герасимчук. Ему было 29 лет. При этом уже 10 лет он играл в футбол и до этого на здоровье никогда не жаловался.