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Ушел из жизни бывший футболист "Шахтера" и "Динамо": ему было 55 лет

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Понедельник 27 сентября 2021 21:01
Ушел из жизни бывший футболист "Шахтера" и "Динамо": ему было 55 лет Фото: Сергей Герасимец (facebookcom/zenitfootballclub)
Автор: Роман Мирончук

Сергей Герасимец умер на 56-м году жизни. Он был полузащитником донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". О причинах смерти бывшего футболиста ничего неизвестно.

О смерти Герасимец сообщает официальный сайт "горняков".

Сергей родился в Киеве в 1965 году. Свою профессиональную карьеру начал в киевском "Динамо", но за первую команду так и не сыграл, поскольку два года провел в дубле.

Ушел из жизни бывший футболист &quot;Шахтера&quot; и &quot;Динамо&quot;: ему было 55 лет

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/Сергей Герасимец)

Позже он был игроком донецкого "Шахтера", в составе которого сыграл 57 матчей и забил 4 мяча. Он также успел поиграть в Беларуси, Израиле, России и Литве.

Ушел из жизни бывший футболист &quot;Шахтера&quot; и &quot;Динамо&quot;: ему было 55 лет

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/fcshakhtar)

"Футбол для него был делом всей жизни. Последние 20 лет он посвятил тренерской работе", - говорится в сообщении "Шахтера".

Ушел из жизни бывший футболист &quot;Шахтера&quot; и &quot;Динамо&quot;: ему было 55 лет

Сергей Герасимец (фото: facebook.com/Сергей Герасимец)

Последний год Сергей был тренером "Яруда" из Санкт-Петербурга. Также он был наставником ряда российских, армянских и казахских футбольных клубов.

Напомним, ушел из жизни молодой украинский футболист Денис Барвинко. Он играл в составе харьковского "Металлиста" и был серебряным призером Чемпионата Украины сезона 2012/2013 гг. Спортсмену было всего 27 лет.

Мы также писали о том, что под Тернополем во время игры внезапно умер футболист Андрей Герасимчук. Ему было 29 лет. При этом уже 10 лет он играл в футбол и до этого на здоровье никогда не жаловался.

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