Пішов з життя колишній футболіст "Шахтаря" і "Динамо": йому було 55 років
Сергій Герасимець помер на 56-му році життя. Він був півзахисником донецького "Шахтаря" і київського "Динамо". Про причини смерті колишнього футболіста нічого невідомо.
Про смерть Герасимець повідомляє офіційний сайт "гірників".
Сергій народився в Києві в 1965 році. Свою професійну кар'єру розпочав у київському "Динамо", але за першу команду так і не зіграв, оскільки два роки провів у дублі.
Сергій Герасимець (фото: facebook.com/Сергей Герасимець)
Пізніше він був гравцем донецького" Шахтаря", у складі якого зіграв 57 матчів і забив 4 м'ячі. Він також встиг пограти в Білорусі, Ізраїлі, Росії та Литві.
Сергій Герасимець (фото: facebook.com/fcshakhtar)
"Футбол для нього був справою всього життя. Останні 20 років він присвятив тренерській роботі", - йдеться в повідомленні "Шахтаря".
Сергій Герасимець (фото: facebook.com/Сергей Герасимець)
Останній рік Сергій був тренером "Яруда" з Санкт-Петербурга. Також він був наставником ряду російських, вірменських і казахських футбольних клубів.
Нагадаємо, пішов з життя молодий український футболіст Денис Барвінко. Він грав у складі харківського "Металіста" і був срібним призером Чемпіонату України сезону 2012/2013 рр. Спортсмену було всього 27 років.
Ми також писали про те, що під Тернополем під час гри раптово помер футболіст Андрій Герасимчук. Йому було 29 років. При цьому вже 10 років він грав у футбол і до цього на здоров'я ніколи не скаржився.