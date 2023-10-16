Уролог пояснив, чому при циститі не рекомендується займатися спортом

Цистит - це дуже розповсюджена проблема, зокрема серед жінок. Оскільки на це впливає багато чинників. Звісно, цистит супроводжується болями. Але багатьох цікавить питання, чи можна займатися спортом в цей час.

РБК-Україна (проект Styler) завдяки коментарю лікаря-уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram розповідає, чи можна займатися спортом при циститі.

Спорт під час циститу

Цистит - це запалення сечового міхура, яке може виникати внаслідок бактеріальної або грибкової інфекції. Хоча в деяких випадках хвороба має і неінфекційну природу.

За словами Бенедикта, в гострій фазі захворювання цього робити не можна. Не варто перевантажувати організм.

Уролог радить уникати таких вправ:

стрибки

біг

тренування на прес.

"Такі вправи напружують черевні м’язи та запалений сечовий міхур, якому доводиться здавлюватися, страждає ще більше. При додаткових навантаженнях у період гострої фази одужання не тільки затягується, а й збільшується характер болю", - пояснив Гаврилишин.

При правильно підібраному лікуванні поліпшення стану спостерігається протягом 2-3-х днів. Такий стан передбачає можливість початку помірних тренувань.

Тож, для фанатів спорту і здорового способу життя - цистит є причиною призупинити фізичні навантаження на період лікування.

Чи можна займатися спортом при циститі (фото: Freepik)

Навіть, якщо спорт є професійною частиною вашого життя. Адже фізична активність змушує м’язи працювати. А перевантаження є шкідливим для органів і може лише погіршити ситуацію.

У випадках, коли з’являється цистит, краще вилікуватися повністю, тим паче, що поліпшення стану, за словами лікаря, не займає багато часу. І вже потім повертатися до звичних тренувань, але не перевантажувати себе. Все має відбуватися поступово.

Тож, аби не ускладнювати та не затягувати період лікування від спорту краще відмовитися. Це допоможе організму швидше і набагато якісніше відновитися після хвороби.