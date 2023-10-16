Уролог объяснил, почему при цистите не рекомендуется заниматься спортом

Цистит - это очень распространенная проблема, по большей мере среди женщин. Поскольку на это влияет множество факторов. Конечно, цистит сопровождается болями. Но многих интересует вопрос, можно ли заниматься спортом в это время.

РБК-Украина (проект Styler) благодаря комментарию врача-уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram рассказывает, можно ли заниматься спортом при цистите.

Спорт во время цистита

Цистит - это воспаление мочевого пузыря, которое может возникать вследствие бактериальной или грибковой инфекции. Хотя в некоторых случаях болезнь имеет неинфекционную природу.

По словам Бенедикта, в острой фазе заболевание этого делать нельзя. Не следует перегружать организм.

Уролог советует избегать следующих упражнений:

прыжки

бег

тренировка на пресс.

"Такие упражнения напрягают брюшные мышцы и воспаленный мочевой пузырь, которому приходится сдавливаться, страдает еще больше. При дополнительных нагрузках в период острой фазы выздоровления не только затягивается, но увеличивается характер боли ", - пояснил Гаврилишин.

При правильно подобранном лечении улучшение состояния наблюдается в течение 2-3 дней. Такое состояние предполагает возможность начала умеренных тренировок.

Для любителей спорта и здорового образа жизни - цистит является причиной приостановить физические нагрузки на период лечения.

Можно ли заниматься спортом при цистите (фото: Freepik)

Даже если спорт является профессиональной частью вашей жизни. Ведь физическая активность заставляет мышцы работать. А перегрузка вредна для органов и может лишь усугубить ситуацию.

В случаях, когда появляется цистит, лучше вылечиться полностью, тем более, что улучшение состояния, по словам врача, не занимает много времени. И уже потом возвращаться к привычным тренировкам, но не перегружать себя. Все должно происходить постепенно.

Чтобы не осложнять и не затягивать период лечения, от спорта лучше отказаться. Это поможет организму быстрее и гораздо более качественно восстановиться после заболевания.