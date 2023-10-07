Уролог розкритикував народний метод лікування, який популярний серед українців

При циститі люди часто п'ють журавлиний сік, бо народна медицина твердить, наче напій має лікувальний ефект. Але от що про це говорять наукові дослідження та лікарі доказової медицини?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram .

Як впливає журавлина на перебіг циститу

Запалення сечового міхура, або цистит, виникає через бактеріальні або грибкові інфекції. Збудниками є кишкова паличка, стафіло- і стрептококи, в деяких випадках інфекції, що передаються статевим шляхом. Ця хвороба часто виникає восени, бо переохолодження організму знижує локальний імунітет.

"Журавлина - це революція в лікуванні циститу чи черговий міф? Лікувальні якості журавлини пояснюють високим вмістом у цій ягоді проантоціанідинів - речовин, які, як вважають, перешкоджають прилипанню бактерій до стінки сечового міхура", - пише лікар.

Проантоціанідини також містяться в яблучному та виноградному соках і темному шоколаді, але це інший різновид цих речовин.

"Це дозволяє припустити, що журавлинний сік дійсно може бути ефективним засобом від циститу", - зазначає Гаврилишин.

Що кажуть дослідження

"Звернімось до даних Кокранівського співробітництва: було проведено 7 метааналізів та кілька систематичних оглядів. Головне питання, яке поставало - чи може вживання журавлини захистити від інфекції сечовивідних шляхів або зменшити їх рецидиви. Результати виявились дуже суперечливі", - каже уролог.

Лікар додає, з цього випливає лише один висновок - якщо журавлинний сік й запобігає циститу, то ефект його досить незначний. І це лише за умови регулярного споживання у великих кількостях.

"Його можна застосовувати в якості профілактики, але точно не як основне лікування. Принаймні, шкоди він не нанесе. Дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря, і не забувайте про головний засіб боротьби з циститом - антибіотики", - наголосив лікар.