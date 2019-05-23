Дожди побили исторический максимум: Закарпатье уходит под воду

На Закарпатье начинается наводнение (Коллаж РБК-Украина)

Угроза подтопления грозит даже крупным городам на Закарпатье

Закарпатская область сильно пострадала от неблагоприятной погоды. Дождями залило практически все районы и по состоянию на утро четверга, 23 мая, уровень воды в реке Уж превысил исторический максимум. За последние двое суток в регионе выпала почти месячная норма осадков и сильнее всего зацепило Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы.

"В притоке Ужа - р.Турья ​вблизи с. Турья Пасека - в ночь на четверг зафиксировано превышение исторического максимум подъема воды - 349,8 см относительно нуля поста. До этого самый высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году - 348 см относительно нуля поста. Вода продолжает подниматься, а хуже всего то, что в ближайшие часы ожидается новая волна осадков, которая идет в Закарпатье со стороны Словакии и Польши. В течение пяти часов выпадет еще 45 мм осадков, то есть полуторанедельного норма. Дожди прекратятся только около 12 часов четверга", - сообщил и. о. председателя ОГА Ярослав Галас для UA-Reporter.

Скриншот фото (kanalsirius.tv)

Кроме того, ожидаются и чрезвычайные ситуации, так как река Уж и ее притоки полные, а грунты переувлажненный. Возможны сели, оползни, выход рек из берегов, подтопление населенных пунктов.

В зоне особого риска – села Ужгородского района вдоль реки Уж и села Турянского района. В большинстве населенных пунктов отсутствуют защитные сооружения.

Фото: Патрульная полиция Закарпатской области, kanalsirius.tv

Подъем воды может нанести серьезный урон и самому Ужгороду. Эксперты предполагают, что уровень воды поднимется выше, чем в 1992 году, когда значительная часть города была залита водой, а некоторые старые дома обрушились. В опасной зоне находится детская узкоколейка, ботанический сад УжНУ, мост Масарика, набережные Независимости и Студенческая.

Набережная в центре Ужгорода (facebook.com/ugrinnn)

В селе Котелниця Воловецкого района паводковыми волнами был разрушен бетонный мост. От цивилизации оказались отрезанными почти 250 человек и 64 дома. Объезда нет и единственный способ перебраться через реку Латориця – это пешком по кладке.

Разрушенный мост через Латорицю (ua-reporter.com)

Уровень воды в реке Тиса поднялся до 5 метров, и вода не перестает прибывать. В Виноградовском районе Тиса уже подтопила поля возле поселка Королево. Также подтоплен Тячев.

Уровен воды в реке Тиса возле Тячева (YouTube/Mukachevo Net)

В Берегово уровень воды в реке Боржава поднялся до 1,7 метров, и вода начала заполнять канал Верке, который проходит через весь город Берегово.

Уровень воды в реке Боржава возле Берегово (YouTube/Mukachevo Net)

Напомним, ранее мы писали о том, что города на Прикарпатье превратились в реки.

А также рассказывали о том, что город в Днепропетровской области ушел под воду из-за сильных дождей.