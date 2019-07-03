Ураган в Днепре натворил много бед: в сети показали последствия бури (видео)

Мощный ураган разгулялся в Днепре 2 июля и вызвал коллапс на некоторых дорогах, вырывал деревья, валил заборы и другие конструкции. Из-за непогоды пострадали три человека. В сети публикуют фото и видео последствий непогоды.

Шквальный ветер валил деревя в разных районах Днепра. Были разорваны линии электропередач, и у жителей города возникали проблемы при попытках вызвать спасателей и аварийные службы.

Как рассказал представитель мэрии Михаил Лысенко, за 19 минут в Днепре упало 126 деревьев.

Ураган в Днепре 2 июля валил деревья и блокировал дороги (Фото: dp.informator.ua)

Из-за упавшего дерева на остановку общественного транспорта на проспекте Ивана Мазепы пострадали 3 человека.

В результате блокирования дорог упавшими деревьями на жилмассивах Победа, Сокол, Фрунзенский водителям приходилось делать крюки и стоять в заторах.

Видео: facebook.com/informator.dp.ua

Добавим, что движение троллейбусов в некоторых районах было парализовано из-за оборванных проводов.

Также в результате разгула стихии были повреждены автомобили, припаркованные на дорогах - на машины падали деревья.

Помимо самого Днепра, непогода наделала беды и в других городах области.

В Кривом Роге из-за бури, которая рвала провода, в некоторых районах пропало электричество, люди застревали в лифтах.

Буря и последствия в Кривом Роге (Видео: facebook.com/1KR.UA)

Упавшие в Саксаганском районе тополи повредили 12 авто и оборвали ЛЭП.

В Департаменте развития инфраструктуры Кривого Рога рассказали, что коммунальщики принялись убирать с дорог вырванные с корнем деревья во время аварийной ситуации.

Ураган в Кривом Роге 2 июля вырывал деревья (Фото: 1kr.ua)

Сильный ураган и ливень "навестили" также и Приднепровск, где также оставили после себя вырванные тополи, перекрытые проезды и лишили света некоторые районы.

Добавим, что из-за урагана в Кривом Роге и Днепре в пути задержались около десяти поездов.

Как сообщалось ранее, на днях ураган буквально за несколько минут наделал беды в нескольких районах Черновицкой и Ровенской областях. В разных районах местные жители остались без электроэнергии и на несколько поселков обрушился град, ливень и жуткий ветер.

Также мы писали о том, что под Ровно прошла жуткая песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания местной школы. Жители Полесья были шокированы таким явлением.

Напомним, 1 июля жуткий ураган пронесся и в других областях Украины. В Чернигове ветер вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили. Большая часть города осталась без электроснабжения.