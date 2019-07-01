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В Чернигове во время урагана дерево упало на женщину

Новости » Общество    01.07.2019 - 23:48
В Чернигове во время урагана дерево упало на женщину
Иллюстративное фото (Wikimedia Commons)

Женщина попала в больницу

В Чернигове вечером 1 июля в результате урагана на женщину упало дерево, она получила травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RU: Чернигов.

Отмечается, что происшествие случилось возле детского сада на улице Руднева. Медики, прибывшие на вызов, госпитализировали ее в больницу. Сообщение в полицию поступило в 21:19.

Кроме того, в полицию поступило 3 сообщения о падении деревьев на машины. На улице 1 мая, 161, дерево повредило Шевроле Авео. На улице Мазепы упало на ВАЗ-2104, на улице Рокосовского - на автомобиль Шкода.

Ранее сообщалось, что погода в Украине завтра, 2 июля, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди и грозы. Ухудшающего погоды ожидается ночью в западных и северных областях, а днем почти по всей территории Украины, кроме юга, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / сек.

РБК-Украина в ГСЧС сообщали, что 1 июля в восточных, центральных, южных, Волынской, Ровенской и Тернопольской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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