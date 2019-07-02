Снесло крышу школы: страшная песчаная буря наделала беды под Ровно (фото)

Ураган под Ровно снес крышу школы (коллаж: РБК-Украина)

Ураган с сильным ветром без дождя обесточил более полусотни сел и городов

Мощный ураган, что в ночь с 1-го на 2-е июля пронесся Западной Украиной, наделал много бед в регионе. Так, ураганом снесло крышу школы в селе Милячи Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба Ровенской ОГА.

От непогоды особенно пострадало два района Ровенщины - Дубровицкий и Заречненский. Без электроснабжения остался 51 населенный пункт.

Отмечается, что жители Полесья шокированы таким явлением. Областью пронесся не обычный ураган с ливнем, а настоящая песчаная буря.

Ураган под Ровным снес крышу школы (фото: facebook.com/RivneODA)

"Жители Заречного такого еще в своей жизни не видели, как поселок, с облаком, накрыла песчаная буря", - пишет местное издание "Полесье".

Ураган в Ровенской области (фото: facebook.com/ZarichnePolissya)

В сети публикуют последствия непогоды - поломанные и выкорчеванные деревья на целых участках леса, разбитые крыши домов.

Ураган в Ровенской области (фото: facebook.com/ZarichnePolissya)

Напомним, мощная гроза с сильными шквальными порывами ветра обрушилась на Киев 27 июня около 12 часов дня. Жители столицы Украины наблюдали молнии, а также слышали раскаты грома.

Также мы писали о том, что Закарпатье пострадало от урагана со шквалистым ветром, ливнем и градом. В нескольких районах ветер наломал деревьев, а льдины размером с перепелиное яйцо повредили автомобили.

К слову, недавно сильный ураган с ливнем существенно навредил инфраструктуре Измаила Одесской области. Городом пронеслась стихия, которая наломала деревьев, повредила крыши и припаркованные автомобили.