Из-за урагана в Кривом Роге задержались около десяти поездов

Фото: железнодорожная станция (Виталий Носач, РБК-Украина)

До сих пор отстают от графика два поезда

Из-за урагана в Кривом Роге и Днепре в пути задержались около десяти поездов. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Как отметил Кравцов, 2 июля в Кривом Роге ураган оставил без света практически весь город, пострадала и железная дорога.

"На какое-то время на станциях отсутствовало напряжение в контактной сети. Из-за обесточивания участков мы приняли оперативное решение пустить пассажирские поезда на электрифицированных участках под теплотягой. Из-за непогоды в пути задержались около 10 поездов", - сообщил он.

Руководитель "Укрзализныци" сообщил, что железнодорожники боролись с последствиями непогоды всю ночь, посколкьу стихия перекинулась на Днепр. "На Криворожской и Днепровской дирекции движение уже максимально восстановили", - добавил он.

Сейчас со сбоями в графике 2 поезда:

Поезд № 75 "Кривой Рог - Киев"

Поезд № 6501 "Пятихатки-Пасс. - Кривой Рог-Главный".

Напомним, по данным Укргидрометцентра, июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

Как сообщало РБК-Украина, в начале июля 2019 года в Киеве зафиксированы два температурных рекорда.