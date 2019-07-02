ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Деревья вырывало с корнями: по Западной Украине прошел ураган

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 18:02
Деревья вырывало с корнями: по Западной Украине прошел ураган
Ураган на Буковине (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители были напуганы крупным градом и сильным ливнем

Ураган буквально за несколько минут наделал беды в нескольких районах Черновицкой и Ровенской областях. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, в Хотинском районе местные жители остались без электроэнергии и на несколько поселков обрушился град, ливень и жуткий ветер.

Ураган повалил деревья (YouTube/Чернівецький Промінь)

В поселке Данкивцы и Недобоивцы шквальный ветер повалил деревья и оборвал электропровода. В поселке Глибоци прошел жуткий ливень с сильным ветром.

Ураган повалил деревья (YouTube/Чернівецький Промінь)

Как рассказали местные жители, ветер был такой силы, что не просто обрывал с легкостью электропровода, но и вырывал деревья из земли вместе с корнями и срывал крыши с домов.

 

Жуткий ураган вырывал деревья с корнями (фото: Татьяна Черней/Чернівецький Промінь)

Крупный град в сочетании с сильным ветром побил урожай и нанес урон многим домам местных жителей.

Крупный град на Буковине (YouTube/Чернівецький Промінь)

А под Ровно прошла жуткая песчаная буря, которая снесла ветром крышу со здания местной школы. Жители Полесья шокированы таким явлением. Областью пронесся не обычный ураган с ливнем, а настоящая песчаная буря.

Жуткий ураган пронесся и в других областях Украины. В Чернигове ветер вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили. Большая часть города осталась без электроснабжения.

Кроме того, мы писали о том, что стихия наделала беды на Закарпатье. Там прошел огромный град и сильный ливень.

Огромный град и поваленные деревья: стихия наделала беды на Закарпатье (фото, видео) Вода хлестала каскадом: новые детали и видео ЧП в Харьковском метро
Новости Украины ураганстихийное бедствие
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь