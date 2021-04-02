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Упавшая в прямом эфире российская пропагандистка заговорила о карме: лежу в больнице и думаю

Автор: Владимир Костырин

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова упала в прямом эфире во время обсуждения Голодомора в Украине и оккупации Крыма, высказалась о произошедшем инциденте и задумалась о карме.

Об этом ведущая написала в своем Instagram.

Сейчас Стриженова лежит в больнице, так как при падении на ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" она сломала руку. Как выяснилось, повреждение оказалось со смещением и осколками, и врачи провели операцию, поставив пластину.

Ведущая считает, что это падение стало самым глупым, что с ней случилось в последнее время.

Она призналась, что посмотрела видео инцидента только через несколько дней, и добавила: "уж слишком дорого мне это обошлось".

Тогда, во время передачи 29 июля, она активно вступала в дискуссию с участниками ток-шоу, затем, перед рекламной паузой, произнесла: "Такая политика!.. За что еще мы должны покаяться - после рекламы", начала отходить, не заметила ступеньки, оступилась и завалилась на пол.

Пропагандистка отметила, что некоторые посчитали это определенным наказанием. При этом Стриженова также призвала думать о возможных нежелательных последствиях за поступки.

"Некоторые говорят - "так тебе и надо" - наверное! Вот лежу теперь в больнице и думаю "за что мне все это?" или правильнее спрашивать "для чего"?!" - пишет она.

Видео: Российская ведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире на ток-шоу

Ранее сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон назвал российских топ-пропагандистов мастерами своего дела, и отметил их значительную роль в раздувании информационной агрессии против Украины.

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