Упавшая в прямом эфире российская пропагандистка заговорила о карме: лежу в больнице и думаю

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова упала в прямом эфире во время обсуждения Голодомора в Украине и оккупации Крыма, высказалась о произошедшем инциденте и задумалась о карме.
Об этом ведущая написала в своем Instagram.
Сейчас Стриженова лежит в больнице, так как при падении на ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале" она сломала руку. Как выяснилось, повреждение оказалось со смещением и осколками, и врачи провели операцию, поставив пластину.
Ведущая считает, что это падение стало самым глупым, что с ней случилось в последнее время.
Она призналась, что посмотрела видео инцидента только через несколько дней, и добавила: "уж слишком дорого мне это обошлось".
Тогда, во время передачи 29 июля, она активно вступала в дискуссию с участниками ток-шоу, затем, перед рекламной паузой, произнесла: "Такая политика!.. За что еще мы должны покаяться - после рекламы", начала отходить, не заметила ступеньки, оступилась и завалилась на пол.
Пропагандистка отметила, что некоторые посчитали это определенным наказанием. При этом Стриженова также призвала думать о возможных нежелательных последствиях за поступки.
"Некоторые говорят - "так тебе и надо" - наверное! Вот лежу теперь в больнице и думаю "за что мне все это?" или правильнее спрашивать "для чего"?!" - пишет она.
Видео: Российская ведущая Екатерина Стриженова упала в прямом эфире на ток-шоу
Ранее сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон назвал российских топ-пропагандистов мастерами своего дела, и отметил их значительную роль в раздувании информационной агрессии против Украины.