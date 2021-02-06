Гордон назвал российских пропагандистов мастерами своего дела: у нас таких мало

Дмитрий Гордон (фото: facebook.com/gordondmitry)

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал российских топ-пропагандистов мастерами своего дела и отметил их значительную роль в раздувании информационной агрессии против Украины, как части гибридной войны.

Об этом Гордон заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Также журналист озвучил мнение, что страна бы выиграла, если бы "люди такого уровня" были на стороне Украины.

"Они блестяще выполняют свою пропагандистскую роль. Они - мастера своего дела. У нас таких мало - вот в чем дело", - отметил Гордон.

Так он отреагировал на дискуссию в студии, можно ли считать ведущих кремлевских каналов - таких, как Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Ольга Скабеева и Ко - журналистами. Вопрос об этом поднял председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, нардеп Никита Потураев.

""Вечерний му**звон - журналист? Киселев - журналист? Скабеева с Поповым - журналисты? Добров - журналист? Давайте выясним, в конце концов", - обратился советник президента к ведущему.

Шустер подчеркнул, что их можно считать информационными войсками Российской Федерации.

"Потому что они являются частью российской армии и их оплачивает государство", - объяснил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон высказался про интервью с Гиркиным и заявил, что террорист "наговорил лишнего про Россию".

Также мы писали о том, что недавно Гордон рассказал, почему Путин ненавидит Лукашенко.

Напомним, что в прошлом выпуске программы поднимались крайне важные темы для всех украинцев. Одна из них - вакцинация от коронавируса и эпидемиологическая ситуация в стране.

В частности, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова объяснила, почему многие граждане Украины отказываются от вакцинации.



Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии из США Михаил Фаворов прокомментировал низкую статистику заболеваемости людей в Украине.



Кстати, одиозный народный депутат Нестор Шуфрич заявил, что будет вакцинироваться в Будапеште, и, вероятнее всего, российской вакциной.



А еще министр здравоохранения Максим Степанов честно высказался о результатах январского локдауна, тестировании, коллективном иммунитете и отдыхе Владимира Зеленского в Буковеле.



Конечно, не обошлось без скандалов. Так, спор о тестировании и количестве больных COVID-19 устроили между собой Степанов и Шуфрич.





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