Российская пропагандистка упала в прямом эфире и сломала руку: "карма, она такая"

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова упала в прямом эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале". Женщина не заметила ступеньки и завалилась на пол. Позже стало известно, что она сломала руку.

Видео ее падения опубликовано в YouTube.

Интересно, что инцидент произошел во время передачи, в которой обсуждалась оккупация Крыма и Голодомор в Украине. Стриженова обсуждала темы передачи, а потом объявила рекламную паузу, оступилась и упала. Екатерина Стриженова упала в прямом эфире (видео: YouTube) "Такая политика. За что еще мы должны покаяться - после рекламы", - последние слова Стриженовой перед тем как она упала. Пользователи сети прокомментировали ее падение. Есть такая профессия: врать целый день. Карма, она такая;

Жаль язык не откусила при падении;

Бог все видит!

Это за черный рот.