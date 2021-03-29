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Российская пропагандистка упала в прямом эфире и сломала руку: "карма, она такая"

Новина українською → Россия, Понедельник 29 марта 2021 22:02
Российская пропагандистка упала в прямом эфире и сломала руку: "карма, она такая" Коллаж РБК-Украина: Екатерина Стриженова упала в прямом эфире
Автор: Styler

Российская пропагандистка Екатерина Стриженова упала в прямом эфире ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале". Женщина не заметила ступеньки и завалилась на пол. Позже стало известно, что она сломала руку.

Видео ее падения опубликовано в YouTube.

Интересно, что инцидент произошел во время передачи, в которой обсуждалась оккупация Крыма и Голодомор в Украине. Стриженова обсуждала темы передачи, а потом объявила рекламную паузу, оступилась и упала.

Екатерина Стриженова упала в прямом эфире (видео: YouTube)

"Такая политика. За что еще мы должны покаяться - после рекламы", - последние слова Стриженовой перед тем как она упала.

Пользователи сети прокомментировали ее падение.

  • Есть такая профессия: врать целый день. Карма, она такая;
  • Жаль язык не откусила при падении;
  • Бог все видит!
  • Это за черный рот.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон назвал российских топ-пропагандистов мастерами своего дела. Он также отметил их значительную роль в раздувании информационной агрессии против Украины, которая является частью гибридной войны.

Гордон подчеркнул, что Украина бы выиграла, если бы "люди такого уровня" были на нашей стороне.

Ранее у Путина отличились циничным заявлением об Украине. Дмитрий Песков назвал Украину "недружественным государством" и "проектом Запада". При этом, он отметил, что "Россия, безусловно, признает украинское государство".

Песков также заявил, что европейские страны и США помогали "изгонять" из нашей страны экс-президента Виктора Януковича.

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