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Російська пропагандистка, яка впала в прямому ефірі, заговорила про карму: лежу в лікарні і думаю

Автор: Володимир Костирін

Російська пропагандистка Катерина Стриженова впала в прямому ефірі під час обговорення Голодомору в Україні та окупації Криму, висловилася про інцидент і задумалася про карму.

Про це ведуча написала у своєму Instagram.

Зараз Стриженова лежить у лікарні, оскільки при падінні на ток-шоу "Час покаже" на "Першому каналі" вона зламала руку. Як з'ясувалося, пошкодження виявилося зі зміщенням і осколками, і лікарі провели операцію, встановивши пластину.

Ведуча вважає, що це падіння стало найдурнішим, що з нею сталося останнім часом.

Вона зізналася, що подивилася відео інциденту тільки через кілька днів, і додала: "аж надто дорого мені це обійшлося".

Тоді, під час передачі 29 липня, вона активно вступала в дискусію з учасниками ток-шоу, потім, перед рекламною паузою, сказала: "Така політика!.. За що ми ще повинні покаятися - після реклами", почала відходити, не помітила сходинки, оступилася і завалився на підлогу.

Пропагандистка зазначила, що деякі вважають це певним покаранням. При цьому Стриженова також закликала думати про можливі небажані наслідки за вчинки.

"Деякі кажуть - "так тобі й треба" - напевно! Ось тепер лежу в лікарні та думаю "за що мені все це?" або правильніше питати "для чого"?!" - пише вона.

Відео: Російська ведуча Катерина Стриженова впала в прямому ефірі на ток-шоу

Раніше повідомлялося, що український журналіст Дмитро Гордон назвав російських топ-пропагандистів майстрами своєї справи, і відзначив їх значну роль у поширенні інформаційної агресії проти України.

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