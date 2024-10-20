Уникайте цих 6 помилок для правильного засвоєння кальцію в організмі

Для чого потрібен кальцій











Що перешкоджає засвоєння кальцію

Термічна обробка овочів

За словами дієтолога Ольги Безуглої, варіння овочів може призвести до втрати до 25% кальцію, оскільки він виходить у воду. Тому важливо використовувати методи приготування, які зберігають корисні речовини, наприклад, на пару.

Фітинова кислота

Цей елемент міститься в житньому хлібі і він здатний зв’язувати кальцій в кишечнику, гальмуючи його всмоктування.

Щавлева кислота

Продукти, такі як щавель, какао, шоколад, буряк та тростниковий цукор, містять оксалати, які також перешкоджають засвоєнню кальцію.

Жири

Використання коров’ячого молока і яловичого жиру може погіршити всмоктування кальцію, тоді як сало не має такого негативного впливу.

Кухонна сіль і газовані напої

Натрій, що міститься в кухонній солі, може сприяти втраті кальцію з сечею.

Газовані напої містять форфорні кислоти, які також підвищують виведення кальцію з організму.

Пальмова олія

Ця олія може утворювати нерозчинні мила, що перешкоджає всмоктуванню кальцію.

Як це впливає на здоров'я

Неправильне засвоєння кальцію може призвести до зниження мінералізації кісток і зубів, що погіршує їх міцність.

Особливо це стосується молочних сумішей на основі пальмової олії, які можуть викликати такі проблеми, як ущільнення стільця, зригування та коліки, а також формування дефіциту кальцію.

Експерт радить для оптимального засвоєння кальцію звертати увагу на харчування, обираючи продукти, які допомагають зберігати його в організмі.