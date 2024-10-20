Уникайте цих 6 помилок для правильного засвоєння кальцію в організмі

Кальцій відіграє ключову роль у зміцненні кісток і зубів, а також у забезпеченні правильної роботи серцево-судинної та нервової системи. Існують фактори, які можуть негативно впливати на засвоєння мікроелемента в організмі.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, кому потрібно додатково приймати кальцій та в яких продуктах його найбільше.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, варіння овочів може призвести до втрати до 25% кальцію, оскільки він виходить у воду. Тому важливо використовувати методи приготування, які зберігають корисні речовини, наприклад, на пару.
Цей елемент міститься в житньому хлібі і він здатний зв’язувати кальцій в кишечнику, гальмуючи його всмоктування.
Продукти, такі як щавель, какао, шоколад, буряк та тростниковий цукор, містять оксалати, які також перешкоджають засвоєнню кальцію.
Використання коров’ячого молока і яловичого жиру може погіршити всмоктування кальцію, тоді як сало не має такого негативного впливу.
Натрій, що міститься в кухонній солі, може сприяти втраті кальцію з сечею.
Газовані напої містять форфорні кислоти, які також підвищують виведення кальцію з організму.
Ця олія може утворювати нерозчинні мила, що перешкоджає всмоктуванню кальцію.
Неправильне засвоєння кальцію може призвести до зниження мінералізації кісток і зубів, що погіршує їх міцність.
Особливо це стосується молочних сумішей на основі пальмової олії, які можуть викликати такі проблеми, як ущільнення стільця, зригування та коліки, а також формування дефіциту кальцію.
Експерт радить для оптимального засвоєння кальцію звертати увагу на харчування, обираючи продукти, які допомагають зберігати його в організмі.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт National Institutes of Health, NHS та Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої..