Важливий для роботи організму: ось який вітамін допомагає уникнути хвороб серця

Кожна людина повинна отримувати необхідну кількість фолієвої кислоти. Цей вітамін відіграє надважливу функцію в роботі організму людини та може навіть захистити від хвороб.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах найбільше вітаміну В9 та яка добова норма для людини.

Для чого потрібна фолієва кислота

За словами дієтолога Наталії Самойленко, такий вітамін призначають для нормалізації роботи серцево-судинної системи та зниження рівня поганого холестерину.

Фолієва кислота є необхідною в призначенні вітамінів для вагітної та жінки що годує грудьми.

Крім того, вона розвиває важливу дію в синтезі ДНК, поділу клітин і утворених еритроцитів, які переносять кисень по всьому тілу. Якщо організм виробляє їх недостатньо, то у людини може розвинутися анемія, що призводить до втоми, слабкості та блідості шкіри.

Без достатньої кількості фолатів у людини також може розвинутися тип анемії, який називається фолієводефіцитною анемією.

Отримання достатньої кількості вітаміну під час вагітності є особливо важливо, адже фолієва кислота має вирішальне значення для раннього внутрішньоутробного розвитку плода, особливо для спинного мозку.

"Без цього вітаміну складно уявити нормальне існування людини", - додала експерт.

Деякі симптоми дефіциту фолієвої кислоти включають:

слабкість

втома

проблеми з концентрацією

головний біль

дратівливість

серцебиття

виразки в середині рота

зміна кольору шкіри, волосся або нігтів

дратівливість, головний біль, прискорене серцебиття та задишка

Продукти з фолієвою кислотою

Дієтолог розповіла, що одним із лідерів по вмісту фолієвої кислоти є зелене листя, листові овочі, броколі і рослинна їжа.

Варто намагатися їсти їх щоденно, включаючи в кожен прийом їжі.

Оптимальна кількість, яка задовольняє щоденну потребу дорослого, становить 400 мкг. Однак під час роботи та лактації ці потреби збільшуються.

Сочевиця багата фолієвою кислотою. Одна чашка вареної сочевиці забезпечує 358 мкг фолієвої кислоти, що становить 90% рекомендованої добової норми для середньостатистичного здорового дорослого.

Буряк містить різноманітні вітаміни та мінерали, такі як марганець, вітамін С, калій і фолієва кислота. Одна чашка сирого буряка містить 148 мкг фолієвої кислоти.

До того ж половина авокадо містить близько 82 мкг фолатів, а також допомагає уникнути серцево-судинних хвороб.

Продукти з високим вмістом такого вітаміну можуть допомогти задовольнити щоденні потреби організму.