Захищають імунітет і покращують стан шкіри: в яких продуктах найбільше вітаміну С

Про користь вітаміну С або аскорбінової кислоти чули всі. В організмі цей вітамін не виробляється, тому повинен надходити з їжею. Якщо його не отримувати в достатній кількості розвивається гіповітаміноз.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Світлани Фус.

Добова норма вітаміну С

Вітамін С важливий для синтезу колагену, бере участь у відновленні шкіри, кісток, суглобів, зв’язок, у процесі згортання крові, потрібний для еластичності і міцності судинної стінки, для імунного захисту.

Добова потреба 70 -100 мг. За словами експерта, її не важко набрати в будь-який час року, треба тільки знати де вітамін С знаходиться в достатній кількості.

Дуже важливо максимально зберегти цей вітамін у продуктах. Вітамін C водорозчинний - нестійке з’єднання, розпадається при тривалому зберіганні. Аскорбінова кислота легко окислюється.

Продукти не можна зберігати в металевих місткостях, оскільки аскорбінова кислота вступає в реакцію. Вітамін C також не варто піддавати впливу світла, підвищеної вологості повітря.

Сушка, нарізка, тривалий нагрівання продуктів у каструлі з відкритою кришкою, повторний розігрів страв, мідний або залізний кухонний посуд руйнують потужний антиоксидант.

Тому краще вживати різноманітні овочі і фрукти у свіжому, замороженому або квашеному вигляді, відповідно до пори року.

Продукти з вітаміном С

Найбільше вітаміну С у таких продуктах:

перець солодкий - 150-250 мг

сушена шипшина - 1000 мг

обліпиха, смородина - 200 мг

яблука зимові - 16 мг

печінка яловича - 35 мг

шпинат, хрін - 55 мг

полуниця, апельсин - 60 мг

ківі - 90 мг

черемша, кріп - 100 мг

брюссельська капуста - 120 мг

обліпиха, смородина - 200 мг

Ознаки нестачі

Нестача аскорбінової кислоти негативно позначається на самопочутті - з'являється швидка стомлюваність, неуважність. Якщо не усунути проблему, можуть початися серйозні захворювання:

цинга - починають випадати зуби і волосся, розвивається гемороїдальна хвороба, відзначаються проблеми з пам'яттю

анемія - це патологічний стан, при якому клітини страждають від нестачі кисню

рахіт - розлад кісткоутворення. Спостерігається у дітей в ранньому віці

Запідозрити нестачу вітаміну С можна за такими ознаками:

больові відчуття в м'язах ніг

млявість і слабкість протягом дня

тривале загоєння ран

поганий сон

кровоточивість ясен

задишка навіть при незначних фізичних навантаженнях

блідість шкірних покривів

зниження працездатності

Включивши в раціон відвар шипшини, кріп, чорну смородину, цитрусові, можна виправити ситуацію. У холодний сезон відмінною профілактикою авітамінозу буде вживання квашеної капусти та лимонів.