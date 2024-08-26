ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захищають імунітет і покращують стан шкіри: в яких продуктах найбільше вітаміну С

Понеділок 26 серпня 2024 15:21
UA EN RU
Захищають імунітет і покращують стан шкіри: в яких продуктах найбільше вітаміну С В яких продуктах наібльше вітаміну С та чим він корисний (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Світлана Фус

Про користь вітаміну С або аскорбінової кислоти чули всі. В організмі цей вітамін не виробляється, тому повинен надходити з їжею. Якщо його не отримувати в достатній кількості розвивається гіповітаміноз.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Світлани Фус.

Добова норма вітаміну С

Вітамін С важливий для синтезу колагену, бере участь у відновленні шкіри, кісток, суглобів, зв’язок, у процесі згортання крові, потрібний для еластичності і міцності судинної стінки, для імунного захисту.

Добова потреба 70 -100 мг. За словами експерта, її не важко набрати в будь-який час року, треба тільки знати де вітамін С знаходиться в достатній кількості.

Дуже важливо максимально зберегти цей вітамін у продуктах. Вітамін C водорозчинний - нестійке з’єднання, розпадається при тривалому зберіганні. Аскорбінова кислота легко окислюється.

Продукти не можна зберігати в металевих місткостях, оскільки аскорбінова кислота вступає в реакцію. Вітамін C також не варто піддавати впливу світла, підвищеної вологості повітря.

Сушка, нарізка, тривалий нагрівання продуктів у каструлі з відкритою кришкою, повторний розігрів страв, мідний або залізний кухонний посуд руйнують потужний антиоксидант.

Тому краще вживати різноманітні овочі і фрукти у свіжому, замороженому або квашеному вигляді, відповідно до пори року.

Продукти з вітаміном С

Найбільше вітаміну С у таких продуктах:

  • перець солодкий - 150-250 мг
  • сушена шипшина - 1000 мг
  • обліпиха, смородина - 200 мг
  • яблука зимові - 16 мг
  • печінка яловича - 35 мг
  • шпинат, хрін - 55 мг
  • полуниця, апельсин - 60 мг
  • ківі - 90 мг
  • черемша, кріп - 100 мг
  • брюссельська капуста - 120 мг
  • обліпиха, смородина - 200 мг

Ознаки нестачі

Нестача аскорбінової кислоти негативно позначається на самопочутті - з'являється швидка стомлюваність, неуважність. Якщо не усунути проблему, можуть початися серйозні захворювання:

  • цинга - починають випадати зуби і волосся, розвивається гемороїдальна хвороба, відзначаються проблеми з пам'яттю
  • анемія - це патологічний стан, при якому клітини страждають від нестачі кисню
  • рахіт - розлад кісткоутворення. Спостерігається у дітей в ранньому віці

Запідозрити нестачу вітаміну С можна за такими ознаками:

  • больові відчуття в м'язах ніг
  • млявість і слабкість протягом дня
  • тривале загоєння ран
  • поганий сон
  • кровоточивість ясен
  • задишка навіть при незначних фізичних навантаженнях
  • блідість шкірних покривів
  • зниження працездатності

Включивши в раціон відвар шипшини, кріп, чорну смородину, цитрусові, можна виправити ситуацію. У холодний сезон відмінною профілактикою авітамінозу буде вживання квашеної капусти та лимонів.

Раніше ми повідомляли про 5 факторів, які знижують засвоєння вітамінів.

Також ми писали, чи можна приймати вітаміни без призначення лікаря.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вітаміни Здоров'я Вітамін С
NEWS
Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів
Атака РФ на Київ: на підступах до столиці було знищено майже 20 дронів