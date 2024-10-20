Избегайте этих 6 ошибок для правильного усвоения кальция в организме

Кальций играет ключевую роль в укреплении костей и зубов, а также в обеспечении правильной работы сердечно-сосудистой и нервной системы. Есть причины, которые могут отрицательно влиять на усвоение микроэлемента в организме.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, кому нужно дополнительно принимать кальций и в каких продуктах его больше всего.
По словам диетолога Ольги Безуглой, варка овощей может привести к потере до 25% кальция, поскольку он выходит в воду. Поэтому важно использовать методы приготовления, сохраняющие полезные вещества, например, на пару.
Этот элемент содержится в ржаном хлебе и способен связывать кальций в кишечнике, тормозя его всасывание.
Продукты, такие как щавель, какао, шоколад, свекла и сахар, содержат оксалаты, которые также препятствуют усвоению кальция.
Использование коровьего молока и говяжьего жира может ухудшить всасывание кальция, в то время как сало не оказывает такого негативного влияния.
Натрий, содержащийся в поваренной соли, может способствовать потере кальция с мочой.
Газированные напитки содержат форфорные кислоты, которые также увеличивают выведение кальция из организма.
Это масло может образовывать нерастворимые мыла, что препятствует всасыванию кальция.
Неправильное усвоение кальция может привести к снижению минерализации костей и зубов, что ухудшает их прочность.
Особенно это касается молочных смесей на основе пальмового масла, которые могут вызвать такие проблемы, как уплотнение стула, срыгивание и колики, а также дефицит кальция.
Эксперт советует для оптимального усвоения кальция обращать внимание на питание, выбирая продукты, помогающие хранить его в организме.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт National Institutes of Health, NHS и Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой.