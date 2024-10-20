Избегайте этих 6 ошибок для правильного усвоения кальция в организме

Для чего нужен кальций











Что препятствует усвоению кальция

Термическая обработка овощей

По словам диетолога Ольги Безуглой, варка овощей может привести к потере до 25% кальция, поскольку он выходит в воду. Поэтому важно использовать методы приготовления, сохраняющие полезные вещества, например, на пару.

Фитиновая кислота

Этот элемент содержится в ржаном хлебе и способен связывать кальций в кишечнике, тормозя его всасывание.

Щавелевая кислота

Продукты, такие как щавель, какао, шоколад, свекла и сахар, содержат оксалаты, которые также препятствуют усвоению кальция.

Жиры

Использование коровьего молока и говяжьего жира может ухудшить всасывание кальция, в то время как сало не оказывает такого негативного влияния.

Соль и газированные напитки

Натрий, содержащийся в поваренной соли, может способствовать потере кальция с мочой.

Газированные напитки содержат форфорные кислоты, которые также увеличивают выведение кальция из организма.

Пальмовое масло

Это масло может образовывать нерастворимые мыла, что препятствует всасыванию кальция.

Как это влияет на здоровье

Неправильное усвоение кальция может привести к снижению минерализации костей и зубов, что ухудшает их прочность.

Особенно это касается молочных смесей на основе пальмового масла, которые могут вызвать такие проблемы, как уплотнение стула, срыгивание и колики, а также дефицит кальция.

Эксперт советует для оптимального усвоения кальция обращать внимание на питание, выбирая продукты, помогающие хранить его в организме.