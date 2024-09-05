Уникайте цієї їжі та напоїв пізно ввечері, щоб добре спати вночі

Які продукти уникати перед сном

Дорослим потрібно від 7 до 9 годин сну щоночі, адже без цього вони будуть залишитися втомленими, дратівливими та нездатними зосередитися.

Лікар назвав продукти та напої, які можуть пошкодити сон.

Алкоголь

Пізнє післяобіднє вживання алкоголю, приблизно за 6 год до сну, також порушує сон, навіть якщо алкоголь у головному мозку на початок сну вже відсутній. Цей феномен свідчить про відносно тривалий вплив алкоголю на регуляцію сну.

Розлади сну можуть бути першою ознакою зловживання чи залежності від алкоголю. Крім того, проблеми зі сном часто виникають після припинення хронічного вживання алкоголю й підвищують ризик рецидиву.

Кофеїн з більшою ймовірністю викликає "швидкий сон", через що ви вірогідніше будете почувати себе розбитим вранці. Слід також уникати вживання інших продуктів і напоїв, що містять кофеїн, таких як чай та енергетичні напої.







Найкраща їжа перед сном

Продукти із вмістом мелатоніну

Одним з небагатьох джерел його постачання є вишня. Склянка вишневого соку, випита на ніч, допомагає боротися з безсонням навіть літнім людям.

Крім того, природний мелатонін містять черешня, виноград і зелені листові овочі, особливо різні види капусти. Також його багато в кукурудзі, рисі, пшениці, ячмені, вівсі, а також у вині.

Продукти, багаті на магній

Цей мікроелемент часто призначають тим, хто зазнає труднощів із засипанням і часто стикається з порушенням якості сну. Магній - мікроелемент, який знімає підвищену тривожність і налаштовує на глибокий сон. На нього багаті горіхи, особливо мигдаль, а також гречана крупа й морська капуста.

Трав’яний чай

Ромашковий чай - це перший засіб, який рекомендують при безсонні. Одна чашка здатна підняти рівень гліцину, який м'яко заспокоює нерви та знімає м'язову напругу.

Зелений чай ввечері також допоможе заснути набагато швидше, адже він багатий на теанін, який підсилює синтез дофаміну і серотоніну. Ці нейромедіатори знімають тривожність, заспокоюють і розслаблюють.

Мед

Натуральний цукор, що міститься в меді, підвищує рівень інсуліну й дозволяє триптофану швидше вступити у взаємодію з мозком. Чайна ложка меду з ромашковим чаєм перед сном дозволить посилити заспокійливий ефект напою.