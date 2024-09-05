Избегайте этой еды и напитков поздним вечером, чтобы хорошо спать ночью

Какие продукты избегать перед сном

Взрослым нужно от 7 до 9 часов сна каждую ночь, ведь без этого они будут уставшими, раздражительными и неспособными сосредоточиться.

Врач назвал продукты и напитки, которые могут повредить сон.

Алкоголь

Позднее послеобеденное употребление алкоголя, примерно за 6 ч до сна, также нарушает сон, даже если алкоголь в головном мозге к началу сна уже отсутствует. Этот феномен свидетельствует об относительно продолжительном влиянии алкоголя на регуляцию сна.

Расстройства сна могут являться первым признаком злоупотребления или зависимости от алкоголя. Кроме того, проблемы со сном часто возникают после прекращения хронического употребления алкоголя и повышают риск рецидива.

Кофеин с большей вероятностью вызывает "быстрый сон", из-за чего вы вероятнее будете чувствовать себя разбитым утром. Следует также избегать употребления других продуктов и напитков, содержащих кофеин, таких как чай и энергетические напитки.







Лучшая еда перед сном

Продукты с содержанием мелатонина

Одним из немногих источников его снабжения является вишня. Стакан вишневого сока, выпитый на ночь, помогает бороться с бессонницей даже пожилым людям.

Кроме того, природный мелатонин содержат черешню, виноград и зеленые листовые овощи, особенно разные виды капусты. Также его много в кукурузе, рисе, пшенице, ячмене, овсе, а также в вине.

Продукты, богатые магнием

Этот микроэлемент часто назначают тем, кто испытывает трудности с засыпанием и часто сталкивается с нарушением качества сна. Магний - микроэлемент, который снимает повышенную тревожность и настраивает на глубокий сон. Его богатые орехи, особенно миндаль, а также гречневая крупа и морская капуста.

Травяной чай

Ромашковый чай - это первое средство, которое рекомендуют при бессоннице. Одна чашка способна поднять уровень глицина, мягко успокаивающего нервы и снимающего мышечное напряжение.

Зеленый чай вечером также поможет заснуть гораздо быстрее, ведь он богат теанином, который усиливает синтез дофамина и серотонина. Эти нейромедиаторы снимают тревожность, успокаивают и расслабляют.

Мед

Содержащийся в меде натуральный сахар повышает уровень инсулина и позволяет триптофану быстрее вступить во взаимодействие с мозгом. Чайная ложка меда с ромашковым чаем перед сном позволит усилить успокаивающий эффект напитка.