Избегайте этой еды и напитков поздним вечером, чтобы хорошо спать ночью

Полноценный сон имеет важное значение для общего состояния здоровья. Некоторые продукты категорически нельзя есть поздним вечером, ведь они могут нарушить сон и привести даже к бессоннице.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу сертифицированного врача и доктора медицинских наук Кунала Суды.
Взрослым нужно от 7 до 9 часов сна каждую ночь, ведь без этого они будут уставшими, раздражительными и неспособными сосредоточиться.
Врач назвал продукты и напитки, которые могут повредить сон.
Позднее послеобеденное употребление алкоголя, примерно за 6 ч до сна, также нарушает сон, даже если алкоголь в головном мозге к началу сна уже отсутствует. Этот феномен свидетельствует об относительно продолжительном влиянии алкоголя на регуляцию сна.
Расстройства сна могут являться первым признаком злоупотребления или зависимости от алкоголя. Кроме того, проблемы со сном часто возникают после прекращения хронического употребления алкоголя и повышают риск рецидива.
Кофеин с большей вероятностью вызывает "быстрый сон", из-за чего вы вероятнее будете чувствовать себя разбитым утром. Следует также избегать употребления других продуктов и напитков, содержащих кофеин, таких как чай и энергетические напитки.
Одним из немногих источников его снабжения является вишня. Стакан вишневого сока, выпитый на ночь, помогает бороться с бессонницей даже пожилым людям.
Кроме того, природный мелатонин содержат черешню, виноград и зеленые листовые овощи, особенно разные виды капусты. Также его много в кукурузе, рисе, пшенице, ячмене, овсе, а также в вине.
Этот микроэлемент часто назначают тем, кто испытывает трудности с засыпанием и часто сталкивается с нарушением качества сна. Магний - микроэлемент, который снимает повышенную тревожность и настраивает на глубокий сон. Его богатые орехи, особенно миндаль, а также гречневая крупа и морская капуста.
Ромашковый чай - это первое средство, которое рекомендуют при бессоннице. Одна чашка способна поднять уровень глицина, мягко успокаивающего нервы и снимающего мышечное напряжение.
Зеленый чай вечером также поможет заснуть гораздо быстрее, ведь он богат теанином, который усиливает синтез дофамина и серотонина. Эти нейромедиаторы снимают тревожность, успокаивают и расслабляют.
Содержащийся в меде натуральный сахар повышает уровень инсулина и позволяет триптофану быстрее вступить во взаимодействие с мозгом. Чайная ложка меда с ромашковым чаем перед сном позволит усилить успокаивающий эффект напитка.
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