Як компенсувати собі недосип після обстрілів і безсонної ночі: чіткий алгоритм від психолога

Майже кожен українець зараз не висипається. Ворог виснажує країну нічними обстрілами й повітряні тривоги часом тривають кілька годин. А в тихіші ночі виспатися вдається теж не завжди - нервова система перебуває у постійній бойовій готовності, накриває підвищена тривожність. І все це призводить до хронічного недосипання.

Як можна компенсувати собі недосип після таких безсонних ночей та обстрілів, розповіла практикуючий психолог Наталія Підлісна.

Перше правило - основне

Коли ви прокидаєтеся, ви можете обдурити мозок першими хвилинами радісного відчуття. Мозок довірливий. Те, що ви йому скажете, те й буде його зарядом енергії. Тобто якщо ви прокинулися, не давайте собі бути внутрішньо похмурими.

Відразу говоріть із собою внутрішнім голосом про радість ранку. "Як добре, що я прокинулася", "Я відчуваю, що виспалася і мені вистачить сил зробити роботу". Мозок справді думатиме, що ви виспалися. Так буде кілька годин, а потім вам потрібно лягти поспати на 20 хвилин. Тобто думки, що ви виспалися і короткий денний сон вам компенсують недосипання.

Друге правило маленьке, але важливе.

Знайдіть правильну мелодію для будильника. Мелодія не повинна бути надто спокійною, інакше ви просто не прокинетеся. Але й надто різку і гучну теж краще не вибирати, бо дратуватиметеся відразу після пробудження. Знайти свою мелодію - запорука зниження роздратування зранку.

Третє правило має стати для вас традицією

Тоді ви почнете відчувати його користь. Приділіть 3-5 хвилин потягуванням в ліжку. Тільки не різко! Тому що потягнете м'яз або почнеться судома. Потягуйтеся акуратно і думайте, якою ви гнучка людина. Ваше тіло та психіка можуть розтягуватися.

Четверте правило

Ви, швидше за все, ви й так знаєте і робите - відчинити вікно та випити води.

Небагато статистики про пробудження

Понад 60% людей почуваються трохи загальмованими в першу годину після сну, і це не страшно, якщо є гарний настрій при цьому.

І менше ніж 40% відчувають, що вони нічого не можуть робити швидко близько 15 хвилин після пробудження. Робіть повільно, це навіть краще. Так не злякаєте свій мозок.

На стан після пробудження також впливає те, чи спали ви з кимось поруч чи ні. Наприклад, жінки, які ділять ліжко із чоловіком, відзначають зниження якості сну. А чоловіки відзначають зниження якості сну, коли проводять ніч на самоті.