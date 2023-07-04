Чому сни повторюються і що це може означати: пояснення психолога

Сни, що повторюються, бачить багато людей. Зазвичай у такому сні картинка не змінюється або змінюється незначно, але людина змушена проживати ситуацію знову і знову. Зазвичай це багатьох лякає і викликає занепокоєння, особливо якщо сон неприємний.

Викладач психології у Гарвардській медичній школі Дейрдрі Баррет пояснила, чому це відбувається. Вона провела кілька власних досліджень на тему сну і є автором п'яти книг про сновидіння.

Чому сни повторюються

За словами психолога, сни, що повторюються, обумовлені глибокими переживаннями в реальному житті, страхом невдач та іншими факторами. Сон можна назвати таким, що повторюється, якщо це сновидіння повторилося більш як два рази.

Найчастіше такі сни пов'язані з глибокими переживаннями та серйозними проблемами у реальному житті.

У дитячому віці сни можуть повторюватися дуже часто і найчастіше саме вони пов'язані зі страхами - залишитися на самоті, втратити батьків, зустріти чудовисько і таке інше.

У дорослому віці можуть снитися сни, пов'язані з реальним життям – наприклад, що людина кудись спізнюється. Це відбувається через підсвідомий страх не прийти вчасно на роботу або пропустити важливу зустріч.

Причиною таких сновидінь може бути страх невдачі - наприклад, на іспиті. Погіршує ситуацію соціальний тиск та невпевненість у собі.

А сни про втрату або пошкодження зубів можуть бути пов'язані зі втратою чогось чи когось у реальному житті, відчуттям беззахисності чи проблемами зі здоров'ям. І, до речі, саме таке значення дають у сонниках.

Крім того, сни, що найчастіше повторюються, бачать люди з посттравматичним стресовим розладом або підвищеною тривожністю. У таких випадках психологічні травми настільки серйозні, що вони продовжують про себе нагадувати нав'язливими кошмарами з тим самим сюжетом.

Ще однією причиною повторюваних снів психологи називають апное - розлад, у якому під час сну в людини неодноразово відбувається зупинка дихання.

Як позбутися таких снів

За словами психолога, впоратися з цією проблемою допоможе усвідомлення негативних причин, які викликають занепокоєння. Як показує практика, добре допомагають впоратися медитації.

Якщо сни викликають у людини стрес і погіршують якість життя на регулярній основі, то варто звернутися за професійною допомогою до психолога, психотерапевта, психоаналітика.

Іноді позбутися повторюваних снів допомагає нормалізація розпорядку дня, спокійні ритуали та обстановка перед сном, прогулянки вечорами.