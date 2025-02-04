Унікальна родина: полярники показали пінгвінів з рідкісною кількістю пташенят

Скільки пташенят побачили полярники в гнізді

За словами науковців, побачена неподалік антарктичного центру пінгвіродина є унікальною. "У ній підростає одразу троє пташенят," - повідомили полярники.

Як зазначають в науковому центрі, незвична кількість дітлахів народилася у пари субантарктичних пінгвінів, які мешкають на острові. Пташенята вже позбулися сірого пуху та набули "дорослого" забарвлення - мають чорну спину та білий живіт.

Однак, на відміну від дорослих особин субантарктичного пінгвіна, білі "брови" пташенят поки що доволі невиразні.



Полярники побачили незвичну кількість пінгвінят в одній пташиній родині (фото: facebook.com/@AntarcticCenter, Іванна Котурбаш)

Чому така кількість пташенят є рідкісною

За спостереженнями полярників, субантарктичні пінгвіни, які роблять гнізда навколо наукової станції, відкладають здебільшого по два яйця в одній "родині". Хоча іноді в одній кладці може бути три яйця, всі малюки матимуть дуже низькі шанси на виживання.

"Причина проста - батькам складно вигодовувати трьох дитинчат," - пояснюють науковці. Пара пінгвінів, доглядаючи за малюками, по черзі вирушає на полювання, щоб дітлахи не опинилися в небезпеці. Харчуються пінгвінята частково перетравленим крилем, з дзьоба батьків.

Однак, виявленій парі пінгвінів вдалося вигодувати трійко дітлахів попри складнощі - на успіх вказує вік пташенят. За словами полярників, пінгвінятам в унікальній родині близько трьох тижнів.



Троє пташенят у субантарктичних пінгвінів - рідкість (фото: facebook.com/@AntarcticCenter, Іванна Котурбаш)

Крім цього, як зазначив біолог 29-ї УАЕ, Світозар Давиденко, така "багатодітна" родина лише одна на острові Галіндез. Опубліковані фото рідкісної родини птахів були зроблені Іванною Котурбаш.

Науковці також підрахували кількість дорослих особин субантарктичних пінгвінів та їхніх пташенят: нині на острові Галіндез мешкають близько 2 тисяч малюків субантарктичних пінгвінів. Водночас дорослих пінгвінів нарахували в кількості 4 тисячі.



Родина субантарктичних пінгвінів з трьома пташенятами (фото: facebook.com/@AntarcticCenter, Іванна Котурбаш)

В науковому центрі нагадали, що спостереження за цими птахами необхідне для розуміння змін клімату. Зокрема, міграція субантарктичних пінгвінів протягом останніх 20 років - один з доказів збільшення температури повітря в Антарктиці.



Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)