Уникальная семья: полярники показали пингвинов с редким количеством птенцов

Сколько птенцов увидели полярники в гнезде

По словам ученых, увиденная неподалеку антарктического центра пингвиродина является уникальной. "В ней подрастает сразу трое птенцов", - сообщили полярники.

Как отмечают в научном центре, необычное количество детей родилось у пары субантарктических пингвинов, которые живут на острове. Птенцы уже избавились от серого пуха и приобрели "взрослую" окраску - у них черная спина и белый живот.

Однако, в отличие от взрослых особей субантарктического пингвина, белые "брови" птенцов пока довольно невыразительны.



Полярники увидели необычное количество пингвинят в одной птичьей семье (фото: facebook.com/@AntarcticCenter, Иванна Котурбаш)

Почему такое количество птенцов является редким

По наблюдениям полярников, субантарктические пингвины, которые делают гнезда вокруг научной станции, откладывают в основном по два яйца в одной "семье". Хотя иногда в одной кладке может быть три яйца, все малыши будут иметь очень низкие шансы на выживание.

"Причина проста - родителям сложно выкармливать трех детенышей", - объясняют ученые. Пара пингвинов, ухаживая за малышами, поочередно отправляется на охоту, чтобы детишки не оказались в опасности. Питаются пингвинята частично переваренным крилем, из клюва родителей.

Однако, обнаруженной паре пингвинов удалось выкормить троих детенышей несмотря на сложности - на успех указывает возраст птенцов. По словам полярников, пингвинятам в уникальной семье около трех недель.



Трое птенцов у субантарктических пингвинов - редкость (фото: facebook.com/@AntarcticCenter, Иванна Котурбаш)

Кроме этого, как отметил биолог 29-й УАЭ, Свитозар Давыденко, такая "многодетная" семья только одна на острове Галиндез. Опубликованные фото редкой семьи птиц были сделаны Иванной Котурбаш.

Ученые также подсчитали количество взрослых особей субантарктических пингвинов и их птенцов: сейчас на острове Галиндез живут около 2 тысяч малышей субантарктических пингвинов. В то же время взрослых пингвинов насчитали в количестве 4 тысячи.



Семья субантарктических пингвинов с тремя птенцами (фото: facebook.com/@AntarcticCenter, Иванна Котурбаш)

В научном центре напомнили, что наблюдение за этими птицами необходимо для понимания изменений климата. В частности, миграция субантарктических пингвинов в течение последних 20 лет - одно из доказательств увеличения температуры воздуха в Антарктике.



Сообщение Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)