Умоляю, Володя, разреши: российский продюсер обратился к Зеленскому

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил у президента Украины Владимира Зеленского разрешение на въезд в Украину. Свою просьбу россиянин опубликовал на своей странице в Instagram, где слезно описал ситуацию, в которой он оказался.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают в Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву" - написал Разин.

Отметим, что ранее Андрею Разину было запрещено въезжать в Украину.

Фото: Андрей Разин и Нина Кирсо (instagram.com/razin_andrei_lm)

Отметим, что Нина Кирсо в начале июня 2018 года пережила инсульт и потеряла сознание, после чего была найдена родственниками в своем доме в Полтаве.

Фото: Андрей Разин (inosmi.ru)

Как мы ранее писали, Александр Пономарев - известный украинский певец сообщил, что у него украли песню "Я люблю тільки тебе". Об этом исполнитель сообщил на своей Facebook-странице. Артист обвинил в плагиате композиции американского исполнителя Артуро Черезо.

Кстати, журналист раскритиковал сериал "Квартала". Зеленский является одним из сценаристов и автором программы, а также был продюсером сериала.