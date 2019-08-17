Хочет украсть мою песню: известный украинский певец обвинил коллегу из США в плагиате

Александр Пономарев просит написать комментарий "злодею"
Александр Пономарев - известный украинский певец сообщил, что у него украли песню "Я люблю тільки тебе". Об этом исполнитель сообщил на своей Facebook-странице. Артист обвинил в плагиате композиции американского исполнителя Артуро Черезо.
"Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалили, поскольку качество предыдущей версии было не самым лучшим. И после того началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе". Конечно, буду загонять этих воришек за синие тучи, но ... сам прецедент, я в шоке”, - написал Плномарев в посте.
Скриншот поста (facebook.com/saspon)
Видео: Александр Пономарев " Я люблю тільки тебе" (YouTube)
Видео: Invisible · Arturo Cerezo (YouTube)
В комментариях поклонники посоветовали Пономареву, что ему делать в таком случае.
Как ранее сообщалось, украинский певец Александр Пономарев решил не отставать от коллег и поехал отдыхать на экзотический остров Бали.
Кстати, загорелый Сергей Бабкин похвастался итальянскими каникулами.