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Хочет украсть мою песню: известный украинский певец обвинил коллегу из США в плагиате

STYLERПерсоны    17.08.2019 - 22:59
Хочет украсть мою песню: известный украинский певец обвинил коллегу из США в плагиате
Фото: Александр Пономарев (facebook.com/saspon)

Александр Пономарев просит написать комментарий "злодею"

Александр Пономарев - известный украинский певец сообщил, что у него украли песню "Я люблю тільки тебе". Об этом исполнитель сообщил на своей Facebook-странице. Артист обвинил в плагиате композиции американского исполнителя Артуро Черезо.

"Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалили, поскольку качество предыдущей версии было не самым лучшим. И после того началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе". Конечно, буду загонять этих воришек за синие тучи, но ... сам прецедент, я в шоке”, - написал Плномарев в посте.

Хочет украсть мою песню: известный украинский певец обвинил коллегу из США в плагиатеСкриншот поста (facebook.com/saspon)

Видео: Александр Пономарев " Я люблю тільки тебе" (YouTube)

Видео: Invisible · Arturo Cerezo (YouTube)

В комментариях поклонники посоветовали Пономареву, что ему делать в таком случае.

  • Я поступаю иначе. Если у меня кто-то что -то украл, посылаю темные силы за этим человеком.Это не людской суд, не откупишься ,ничего не видно, а судьба под откос. Меня ж не даром называют колдун.
  • По-моему, мы своими просмотрами повышаем его популярность.... Нужно Вам, как автору подать заявку, предоставить авторские права. YouTube в течении суток удалит его видео.
  • Да уж,популярность она такая... Желаю удачи в отстаивании авторских прав. Саша,золотой голос Украины, ему до Вас как до неба рачки)

Хочет украсть мою песню: известный украинский певец обвинил коллегу из США в плагиате

Как ранее сообщалось, украинский певец Александр Пономарев решил не отставать от коллег и поехал отдыхать на экзотический остров Бали.

Кстати, загорелый Сергей Бабкин похвастался итальянскими каникулами.

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