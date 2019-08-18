Благаю, Володя, дозволь: російський продюсер звернувся до Зеленського

Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін попросив у президента України Володимира Зеленського дозвіл на в'їзд в Україну. Своє прохання росіянин опублікував на своїй сторінці в Instagram, де слізно описав ситуацію, в якій він опинився.

"Благаю, прошу і звертаюся до Володимира Зеленського. Володя, дозволь, будь ласка, мені, керівнику групи "Ласковый май", приїхати і відвідати солістку групи "Фрістайл" Ніну Кірсо. Мене не пускають в Україну, за вказівкою колишнього президента України. Володя, вона лежить у комі, але вона все чує, вона все відчуває. Тому я повинен обов'язково приїхати і відвідати Ніну. Будь ласка, благаю тебе, допоможи мені приїхати в Полтаву" - написав Разін.

Відзначимо, що раніше Андрію Разіну було заборонено в'їжджати в Україну.

Фото: Андрій Разін і Ніна Кірсо (instagram.com/razin_andrei_lm)

Зазначимо, що Ніна Кірсо на початку червня 2018 року пережила інсульт і втратила свідомість, після чого була знайдена родичами в своєму будинку в Полтаві.

Фото: Андрій Разін (inosmi.ru)

Як ми раніше писали, Олександр Пономарьов - відомий український співак повідомив, що у нього вкрали пісню "Я люблю тільки тебе". Про це виконавець повідомив на своїй Facebook-сторінці. Артист звинуватив у плагіаті композиції американського виконавця Артуро Черезо.

До речі, журналіст розкритикував серіал "Кварталу". Зеленський є одним з сценаристів і автором програми, а також був продюсером серіалу.