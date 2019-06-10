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Выборы в Раду: Притула и Полякова сделали новые заявления

STYLERВыборы 2019    10.06.2019 - 16:40
Выборы в Раду: Притула и Полякова сделали новые заявления
Сергей Притула идет в Раду в списке партии "Голос" (фото: пресс-служба канала "Україна")

Украинские звезды рассказали, что думают о парламентских выборах и политике

Перед выборами в Раду 2019 украинские звезды шоу-бизнеса массово заявляют о своем походе в политику.

Так, недавно Сергей Притула присоединился к команде Святослава Вакарчука. Правда, в списке "Голоса" он только тридцатый. Для того, чтобы главный "вар'ят" страны прошел в Верховную Раду, политической силе Вакарчука нужно набрать больше десяти процентов голосов.

"Я достаточно финансово независимый человек, чтобы гарантировать, что мой поход в парламент не является попыткой заработать дополнительную гривну", - прокомментировал в обращении Притула.

Еще раньше о политических амбициях заговорила Оля Полякова. Женская партия "королевы ночи" будет заниматься проблемами здоровья, сиротства - тем, "чем мужики не хотят заниматься".

"У них куча других дел, они там про газ, уголь думают, что куда продать. А кто будет думать о наших детях?" - комментирует Полякова в эфире канала "Україна".

Выборы в Раду: Притула и Полякова сделали новые заявления

Оля Полякова (фото: пресс-служба канала "Україна")

В компанию артистов, штурмующих политическую Говерлу, присоединился и Виктор Павлик. Окончательно с политической силой, куда его зовут, певец еще не договорился, потому что не понимает, как сочетать новую профессию с музыкальной карьерой.

"Я буду рассматривать все эти моменты с такой точки зрения, что у меня не будет времени постоянно ходить на заседания. Я могу формально, как лицо партии, быть в пятерке, как мне это предлагают", - рассказал Виктор.

Также среди артистов, заявили о намерении идти в политику Светлана и Виталий Белоножко и Михаил Поплавский, которого уже раскритиковали в сети за такое решение.

Ранее мы писали о том, что Олег Винник поставил точку в слухах про поход в Раду.

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