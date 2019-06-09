Краще б співав: реакция сети на поход Поплавского в политику

Выборы в Раду - Поплавский решил идти в парламент и разгневал сеть (коллаж РБК-Украина)

На выборы в Раду Михаил Поплавский пойдет в списках Аграрной партии Украины

Михаил Поплавский решил идти в парламент и разгневал сеть своим заявлением. Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду, передает пресс-служба партии.

"Политический совет партии провела свое заседание перед съездом, на котором единогласно было согласовано сформированный президиумом политического совета партии, избирательный список кандидатов в народные депутаты от Аграрной партии Украины в общегосударственном округе... Первый – Поплавский Михаил Михайлович", - объявил ведущий.

В социальной сети Facebook негативно отреагировали на политические амбиции музыканта:

Опять продовольственную программу выполнять силами студентов?!

Заслуженный труженик сельского хозяйства Украины.

Певчий агроном - оригинально и прикольно.

Развитие аграрного предпринимательства, а также заслуженные артисты, которые демонстрируют это развитие - то, что надо нашей стране! Именно об этом мечтали наши предки. Именно курс на аграрничество является вполне логичным шагом, который завершает постиндустриализм.

Наконец-то! Так долго держать паузу мог лишь настоящий актер! :) Теперь всем будет счастье. И крапива!

Вот это новость, прямо с ног на голову. Если клоуну можно, то почему безголосому нельзя? Кино, да и только.

Все жанры эстрады будут представлены в Раде! Специалисты!

Выборы в Раду - Поплавский решил идти в парламент и разгневал сеть (скриншот: facebook.com)

Напомним, что ранее Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London.

До этого мы писали, зачем эстрадные певцы собрались идти на выборы в Раду.

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