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Краще б співав: реакция сети на поход Поплавского в политику

STYLERПерсоны    09.06.2019 - 18:28
Краще б співав: реакция сети на поход Поплавского в политику
Выборы в Раду - Поплавский решил идти в парламент и разгневал сеть (коллаж РБК-Украина)

На выборы в Раду Михаил Поплавский пойдет в списках Аграрной партии Украины

Михаил Поплавский решил идти в парламент и разгневал сеть своим заявлением. Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду, передает пресс-служба партии.

"Политический совет партии провела свое заседание перед съездом, на котором единогласно было согласовано сформированный президиумом политического совета партии, избирательный список кандидатов в народные депутаты от Аграрной партии Украины в общегосударственном округе... Первый – Поплавский Михаил Михайлович", - объявил ведущий.

В социальной сети Facebook негативно отреагировали на политические амбиции музыканта:

  • Опять продовольственную программу выполнять силами студентов?!
  • Заслуженный труженик сельского хозяйства Украины.
  • Певчий агроном - оригинально и прикольно.
  • Развитие аграрного предпринимательства, а также заслуженные артисты, которые демонстрируют это развитие - то, что надо нашей стране! Именно об этом мечтали наши предки. Именно курс на аграрничество является вполне логичным шагом, который завершает постиндустриализм.
  • Наконец-то! Так долго держать паузу мог лишь настоящий актер! :) Теперь всем будет счастье. И крапива!
  • Вот это новость, прямо с ног на голову. Если клоуну можно, то почему безголосому нельзя? Кино, да и только.
  • Все жанры эстрады будут представлены в Раде! Специалисты!

Краще б співав: реакция сети на поход Поплавского в политику

Краще б співав: реакция сети на поход Поплавского в политику

Выборы в Раду - Поплавский решил идти в парламент и разгневал сеть (скриншот: facebook.com)

Напомним, что ранее Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London.

До этого мы писали, зачем эстрадные певцы собрались идти на выборы в Раду.

Также мы писали, что Сергей Притула идет в политику.

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