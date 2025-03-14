Не "умнічка" та не "толковий". Як правильно та красиво українською похвалити людину без суржиків

Останнім часом багато хто замислюється над чистотою української мови й прагне уникати суржику. Одні з найпоширеніших мовних помилок - уживання слів "умнічка" та "толковий". Вони не належать до літературної української мови, і в нашій мові існує чимало гарних та цікавих відповідників.

Як замінити "умнічка"

Слово "умнічка" запозичене з російської та не є властивим для української мови. Натомість можна використовувати такі варіанти:

Розумник, розумничка

"Будь розумником, Колюшко, не бешкетуй, учись…" (Ю. Збанацький)

"І от тебе розумники спитали: Чим хочеш бути, хлопчику, в житті?" (М. Рильський)

Молодець

"Редактор прочитав статтю й сказав - молодець! Від похвали він не чув під ногами землі." (С. Чорнобривець)

"Просто молодець ця дівчина! Звідки в неї стільки сміливості й незалежності?" (В. Владко)

Мудра голова

"Одна мудра голова краще, ніж чотири дурних"

"Мудра голова дбає про хороші слова"

Як замінити "толковий"

Слово толковий також є суржиком і має чіткі українські відповідники:

Кмітливий

"Андрусь Бойко був господарем хоч і небагатим, одначе старанним та кмітливим, лад господарству своєму давав" (І. Нижник)

"Новиков став найціннішим розвідником, хоробрим, завзятим, кмітливим" (О. Копиленко)

Тямущий

"Дівчина вдалася тямуща, то й навчилась письма" (Б. Грінченко)

"Агроном з району приїжджав. Ох і тямущий чоловік. Аж завидки беруть. Землю знає, як добра мати дитину" (М. Стельмах)

Меткий

"З нього вийде меткий адвокат! Ще й нічого: у колодочки не вбився, а вже сотнями ворочає" (Панас Мирний)

"Меткі школярі, вправно орудуючи помірними знаннями англійської мови, так само вправно сватали вам місце для паркування ровера і його охорону" (І. Карпа)

Вправний

"Кінь, відчувши на собі вправного вершника, рвонувся з місця одразу в галоп і швидко зник за рогом вулиці" (А. Шиян)

"Мефодіїв супротивник був вправним вояком" (А. Хижняк)

Догадливий

"Брешеш ти, Варивоне, - швидко розкусив Варивонову гру догадливий Кушнір" (М. Стельмах)

"В голові догадливого хлопчини вже наклювалася думка: докопатися до джерела, з котрого продавці діставали ті батоги" (І. Франко)

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