Не "умнічка" и не "толковий". Как правильно и красиво на украинском похвалить человека без суржиков

Комплименты должны звучать не только искренне, но и правильно, без суржика и языковых калек. Украинцы до сих пор используют немало слов для похвалы, которые относятся к заимствованным словам или суржикам.
Как правильно похвалить человека за ум, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram языковеда Марии Словолюб.
В последнее время многие задумываются над чистотой украинского языка и стремятся избегать суржика. Одни из самых распространенных языковых ошибок - употребление слов "умнічка" и "толковий". Они не относятся к литературному украинскому языку, и в нашем языке существует немало хороших и интересных соответствий.
Слово "умничка" заимствовано из русского и не является свойственным для украинского языка. Зато можно использовать такие варианты:
"Розумник, розумничка"
"Будь розумником, Колюшко, не бешкетуй, учись…" (Ю. Збанацький)
"І от тебе розумники спитали: Чим хочеш бути, хлопчику, в житті?" (М. Рильський)
"Молодець"
"Редактор прочитав статтю й сказав - молодець! Від похвали він не чув під ногами землі." (С. Чорнобривець)
"Просто молодець ця дівчина! Звідки в неї стільки сміливості й незалежності?" (В. Владко)
"Мудра голова"
"Одна мудра голова краще, ніж чотири дурних"
"Мудра голова дбає про хороші слова"
Слово толковый также является суржиком и имеет четкие украинские соответствия:
"Кмітливий"
"Андрусь Бойко був господарем хоч і небагатим, одначе старанним та кмітливим, лад господарству своєму давав" (І. Нижник)
"Новиков став найціннішим розвідником, хоробрим, завзятим, кмітливим" (О. Копиленко)
"Тямущий"
"Дівчина вдалася тямуща, то й навчилась письма" (Б. Грінченко)
"Агроном з району приїжджав. Ох і тямущий чоловік. Аж завидки беруть. Землю знає, як добра мати дитину" (М. Стельмах)
"Меткий"
"З нього вийде меткий адвокат! Ще й нічого: у колодочки не вбився, а вже сотнями ворочає" (Панас Мирний)
"Меткі школярі, вправно орудуючи помірними знаннями англійської мови, так само вправно сватали вам місце для паркування ровера і його охорону" (І. Карпа)
"Вправний"
"Кінь, відчувши на собі вправного вершника, рвонувся з місця одразу в галоп і швидко зник за рогом вулиці" (А. Шиян)
"Мефодіїв супротивник був вправним вояком" (А. Хижняк)
"Догадливий"
"Брешеш ти, Варивоне, - швидко розкусив Варивонову гру догадливий Кушнір" (М. Стельмах)
"В голові догадливого хлопчини вже наклювалася думка: докопатися до джерела, з котрого продавці діставали ті батоги" (І. Франко)
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