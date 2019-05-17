Все здесь умирают: Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения

Евровидение ныне проходит в Тель-Авиве. Пока все в предвкушении финала конкурса, который состоится 18 мая, Сергей Лазарев на пресс-конференции заявил о своем недовольстве организаторами.

Евровидение в Израиле несколько разочаровало участника от Российской Федерации условиями пребывания на сцене и репетиционных площадках. Дело в том, что из-за кондиционеров в помещении очень холодно.

К слову, Сергей Лазарев уже стал "жертвой" кондиционеров - артист простудился из-за переохлаждения и у него проблемы со связками.

Лазарев рассказал, что на конкурсной площадке работают мощные кондиционеры, которые, по его мнению, и стали причиной его проблем с шеей и связками накануне выступления.

"Все здесь умирают, очень холодно, голос умирает. Убавьте кондиционеры, это желание всех", - заявил Лазарев и озвучил просьбу облегчить условия пребывания на сцене и репетиционных площадках.

Евровидение 2019 - Лазарев пожаловался на организаторов конкурса (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

К слову, недавно Сергей Лазарев оконфузился с конкурсным номером на Евровидении 2019.

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