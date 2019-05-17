Усі тут помирають: Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення

Євробачення нині проходить в Тель-Авіві. Поки всі в передчутті фіналу конкурсу, який відбудеться 18 травня, Сергій Лазарєв на прес-конференції заявив про своє невдоволення організаторами.

Євробачення в Ізраїлі дещо розчарувало учасника від Російської Федерації умовами перебування на сцені і репетиційних майданчиках. Справа в тому, що через кондиціонери в приміщенні дуже холодно.

До речі, Сергій Лазарєв вже став "жертвою" кондиціонерів - артист застудився через переохолодження і у нього проблеми зі зв'язками.

Лазарєв розповів, що на конкурсному майданчику працюють потужні кондиціонери, які, на його думку, і стали причиною його проблем з шиєю і зв'язками напередодні виступу.

"Всі тут помирають, дуже холодно, голос помирає. Зменшіть кондиціонери, це бажання всіх", - заявив Лазарєв і озвучив прохання полегшити умови перебування на сцені і репетиційних майданчиках.

Євробачення 2019 - Лазарєв поскаржився на організаторів конкурсу (відео: YouTube/Eurovision Song Contest)

До речі, нещодавно Сергій Лазарєв оконфузився з конкурсним номером на Євробаченні 2019.

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