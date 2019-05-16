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Евровидение 2019: Лазарев оконфузился с конкурсным номером

STYLERЖизнь    16.05.2019 - 16:55
Евровидение 2019: Лазарев оконфузился с конкурсным номером
Сергей Лазарев оконфузился с номером (фото: коллаж РБК-Украина)

Сергей Лазарев готовится к своему выступлению на песенном конкурсе

Евровидение 2019 проходит в одном из крупнейших городов Израиля, в Тель-Авиве. Второй полуфинал песенного конкурса состоится уже сегодня, 16 мая. Сергей Лазарев, который представляет в этом году Россию на Евровидении 2019, оконфузился со своим конкурсным номером.

Часть репетиции российского певца попала в сеть. При этом пользователи заметили, что номер Лазарева очень похож на номер другой конкурсантки - Тамары Тодевской, которая представляет Северную Македонию.

Оба исполнителя используют в качестве основной декорации зеркальные экраны, на которые транслируется их изображение. Кроме того, принципы постановки очень похоже, как и сами песни.

Номер Сергея Лазарева (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Стоит отметить, что Сергей Лазарев выступает сегодня под номером 13, а  Тамара Тодевская - 17.

При этом сам Сергей Лазарев прокомментировал схожесть номеров с представительницей Северной Македонии. По его словам, он не смотрит номера других участников конкурса, но уже слышал о том, что между их номерами очень большое сходство.

Номер Тамары Тодевской (видео: YouTube/Eurovision Song Contest)

Лазарев заявил, что главное, какие эмоции рождаются у зрителя, когда он смотрит выступление.

Напомним, что у Сергея Лазарева проблемы со связками. Кроме того, у него невралгия, в связи с чем он не может повернуть шею. Певец считает, что его продуло из-за кондиционера.

Ранее сообщалось о том, что представительница Кипра повторила образ украинской певицы MARUV.

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