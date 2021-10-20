Умер звезда "Шерлока Холмса": первые подробности

Сцены с актером в знаменитом сериале заняли немного экранного времени, но его персонаж - главный оппонент Холмса - профессор Мориарти - является культовым.

Актера не стало в среду, 20 октября в родном городе Самаре, где он жил и работал в течение долгих лет.

С 2000-х годов Евграфов руководил Студией исторического трюка, был доцентом университета в Тольятти.

Причиной смерти называют оторвавшийся тромб - актер имел проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Хотя Виктор Евграфов сыграл не один десяток ролей в кино, он запомнился многим из нас, как актер, сыгравший мрачного и злобного профессора Мориарти.

Смотрите ниже культовую сцену схватки Мориарти с Холмсом, роль которого исполнил Василий Ливанов. В конце Мориарти гибнет, падая со скалы.